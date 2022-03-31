Нагадує не людей, а щось потойбічне — звернення Зеленського сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації на 36 день боротьби проти російських окупантів.

Навіть не віриться, але вже минув березень. Плин часу навіть не фіксується. Кожен день і кожна ніч для нас стали фактично однаковими — один і той самий день, однією і тією самою ніччю. З одним завданням для всіх – захиститись, — почав Зеленський.

Врятувати людей, стримати загарбників, вигнати їх. Увесь цей березень і 5 днів лютого загарбники намагаються увірватися і закріпитися у нашому домі з різних сторін: з землі, неба, морі. Лізуть, летять, пливуть.

У них стільки ж зла і жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне, якихось потвор, які спалюють і грабують, намагаються вбити; якихось пекельних химер.

Але коли ти на своїй землі, тобі все допомагає: і сама земля, і річки, і кожна людина, навіть та, від кого не очікував раніше.

Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили – три чи п’ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу країну. А вже 36. І ми стоїмо. І боротимемося далі”.

Хай там як, ми всі маємо думати про майбутнє. Про те, якою буде Україна після цієї війни. Як ми житимемо з вами. Бо це є війна за наше майбутнє. Це війна за наше життя.

Впевнений, для кожного й кожної з вас надзвичайно приємно читати й дивитися новини про те, що українські міста поступово звільняються від окупантів.

І це так. Наші Збройні Сили, Національна поліція і Національна гвардія, розвідка – вони молодці. Абсолютна їм вдячність!

Ми знаємо їхні задуми

На північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області триває вигнання окупантів. Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечувати в першій половині березня.

Але й ми повинні усвідомлювати те, що для російських військових – це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять.

Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх бʼємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно.

Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість. Стриманість в емоціях. Стриманість у переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково!

Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо.

Звісно, кожен повинен як може мотивувати наших військових, один одного, підтримувати нашу оборону. Діти – “лайками”. Батьки – теплим словом. Волонтери – допомогою. Народ і держава – усіма ресурсами й можливостями, які є в нас, які є в України.

Стриманість в емоціях, готовність до боротьби, поки не досягнемо перемоги, і належна мотивація для наших військових – це обов’язкові елементи.

Працюю на мотивацію для них і я. Щоденно. Як і кожен з нас.

Дивись повне звернення Зеленського сьогодні онлайн у відео.

А поки наші ЗСУ продовжують поповнювати колекцію трофеїв. Дивись втрати ворога 31 березня. Перемога близько!