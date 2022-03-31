Напоминает не людей, а что-то потустороннее — обращение Зеленского сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации на 36-й день борьбы против российских оккупантов.

Даже не верится, но уже прошел март. Течение времени даже не фиксируется. Каждый день и каждая ночь для нас стали фактически одинаковыми — один и тот же день, одной и той же ночи. С одной задачей для всех – защититься, – начал Зеленский.

Спасти людей, умерить захватчиков, выгнать их. Весь этот март и 5 дней февраля захватчики пытаются ворваться и закрепиться в нашем доме с разных сторон: с земли, неба, моря. Лезут, летят, плывут.

У них столько зла и жажды к разрушению, что это напоминает не людей, а что-то потустороннее, каких-то чудовищ, которые сжигают и грабят, пытаются убить; каких-то адских химер.

Но когда ты на своей земле, тебе все помогает: и сама земля, и реки, и каждый человек, даже тот, от кого не ожидал раньше.

Мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Они говорили – три или пять дней. Они думали, что им хватит, чтобы захватить всю нашу страну. А уже 36. И мы стоим. И будем бороться дальше.

Как бы там ни было, мы все должны думать о будущем. О том, какой будет Украина после войны. Как мы будем жить с вами? Потому что это война за наше будущее. Это война за нашу жизнь.

Уверен, для каждого и каждой из вас очень приятно читать и смотреть новости, что украинские города постепенно освобождаются от оккупантов.

И это верно. Наши вооруженные силы, Национальная полиция и Национальная гвардия, разведка – они молодцы. Абсолютная им благодарность!

Мы знаем их замыслы

Севернее Киева, на Черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов. Они и сами отдают себе отчет, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечивать в первой половине марта.

Но и мы должны отдавать себе отчет в том, что для российских военных – это часть их тактики. Всё это не просто так. Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют, и что они делают.

Знаем, что они убираются из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно.

Поэтому очень важно для всех проявлять сдержанность. Сдержанность в эмоциях. Сдержанность в переживаниях. Мы все одинаково хотим победы. Все одинаково!

Но впереди будут сражения. Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся.

Конечно, каждый должен как может мотивировать наших военных, друг друга, поддерживать нашу оборону. Дети – “лайками”. Родители – теплым словом. Волонтеры – помощью. Народ и государство – всеми ресурсами и возможностями, которые есть у нас, есть у Украины.

Сдержанность в эмоциях, готовность к борьбе, пока не добьемся победы, и надлежащая мотивация для наших военных – это обязательные элементы.

Работаю на мотивацию для них и я. Каждый день. Как и каждый из нас.

Смотри полное обращение Зеленского сегодня онлайн в видео.

А пока наши ВСУ продолжают пополнять коллекцию трофеев. Смотри потери врага 31 марта. Победа близко!