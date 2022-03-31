Украинские военные продолжают пополнять коллекцию трофеев: потери врага 31 марта

Украинские военные продолжают безжалостно наказывать врага. Каждый захватчик получит то, чего он заслуживает. Уже 17,5 тысячи оккупантов почувствовали на себе справедливость, которую вершит ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ, с начала войны и до 31 марта российская армия потеряла на украинской земле:
Наши Вооруженные силы продолжают не только уничтожать вражескую технику, но и работать ювелирно, чтобы она перешла нашим бойцам и продолжила уничтожать оккупантов.
Сегодня, 31 марта, появилась информация о том, что российские войска покидают ЧАЭС и Славутич. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал основные причины ухода рашистов с севера Украины.