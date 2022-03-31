Украинские военные продолжают пополнять коллекцию трофеев: потери врага 31 марта

Украинские военные продолжают безжалостно наказывать врага. Каждый захватчик получит то, чего он заслуживает. Уже 17,5 тысячи оккупантов почувствовали на себе справедливость, которую вершит ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны и до 31 марта российская армия потеряла на украинской земле:

личного состава — около 17 500 человек;

танков — 614 ед;

боевых бронированных машин — 1 735 ед;

артиллерийских систем — 311 ед;

РСЗО — 96 ед;

средства ПВО — 54 ед;

самолетов — 135 ед;

вертолетов — 131 ед;

автомобильной техники — 1 201 ед;

корабли/катера — 7 ед;

цистерн из ГСМ — 75;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 83;

специальную технику — 22;

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Наши Вооруженные силы продолжают не только уничтожать вражескую технику, но и работать ювелирно, чтобы она перешла нашим бойцам и продолжила уничтожать оккупантов.

Сегодня, 31 марта, появилась информация о том, что российские войска покидают ЧАЭС и Славутич. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал основные причины ухода рашистов с севера Украины.