Рашисты покидают Чернобыльскую АЭС и Славутич: какую роль сыграл в этом Рыжий лес

Еще в начале войны россияне планировали подойти к Киеву благодаря Чернобыльской зоне, ведь знали, что там ВСУ не будут стрелять. Более месяца рашисты держали работников Чернобыльской АЭС и город-спутник станции Славутич в оккупации.

Сегодня утром, 31 марта, захватчики собрали работников Чернобыльской АЭС и известили о том, что они покидают станцию ​​и Славутич.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал основные причины отвода российских войск с севера Украины.

Значительная часть личного состава (россиян — ред.), находившаяся в Чернобыльской зоне, получила радиационное облучение после того, как рыла траншеи и окопы в Рыжем лесу. Я думаю, что среди этого контингента началась “радиационная паника”.

Подробности смотри в видео.

Страх радиации остается у украинцев еще из Чернобыльской катастрофы, всколыхнувшей весь мир.

Мы уже знаем, какой вред может принести этот невидимый яд. Поэтому мы всегда на стороже. Карта радиационного фона в Украине дает данные об уровне радиации в режиме реального времени.