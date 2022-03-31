Рашисти покидають Чорнобильську АЕС та Славутич: яку роль зіграв у цьому Рудий ліс

Ще на початку війни росіяни планували підійти близько до Києва завдяки Чорнобильській зоні, адже знали, що там ЗСУ не стрілятимуть. Понад місяць рашисти тримали працівників Чорнобильської АЕС та місто-спутник станції Славутич в окупації.

Сьогодні зранку, 31 березня, загарбники зібрали працівників Чорнобильської АЕС і сповістили про те, що вони покидають станцію та Славутич.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів основні причини відходу російських військ з півночі України.

Значна частина особового складу (росіян — ред.), яка знаходилася у Чорнобильській зоні, отримала радіаційне опромінення після того, як копала траншеї й окопи в Рудому лісі. Я думаю, що серед цього контингенту почалася “радіаційна паніка”.

Деталі дивися у відео.

Страх радіації залишається в українців ще з Чорнобильської катастрофи, яка сколихнула увесь світ.

Ми вже знаємо, якої шкоди може принести ця невидима отрута. Тож завжди перебуваємо насторозі. Карта радіаційного фону в Україні надає дані про рівень радіації в режимі реального часу.