Українські військові продовжують поповнювати колекцію трофеїв: втрати ворога 31 березня

Українські військові продовжують безжально карати ворога. Кожен загарбник отримає те, на що він заслуговує. Уже 17,5 тисяч окупантів відчули на собі справедливість, яку вершить ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни й до 31 березня російська армія втратила на українській землі:

особового складу — близько 17 500 осіб;

танків — 614 од;

бойових броньованих машин — 1 735 од;

артилерійських систем — 311 од;

РСЗВ — 96 од;

засоби ППО — 54 од;

літаків — 135 од;

гелікоптерів — 131 од;

автомобільної техніки — 1 201 од;

кораблі/катери — 7 од;

цистерн з ПММ — 75;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 83;

спеціальну техніку — 22;

пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Наші Збройні сили продовжують не лише знищувати ворожу техніку, а й працювати ювелірно, щоб вона дісталась нашим бійцям і продовжила нищити окупантів.

Сьогодні, 31 березня, з’явилася інформація про те, російські війська покидають ЧАЕС та Славутич. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів основні причини відходу рашистів з півночі України.