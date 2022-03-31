Українські військові продовжують поповнювати колекцію трофеїв: втрати ворога 31 березня

Українські військові продовжують безжально карати ворога. Кожен загарбник отримає те, на що він заслуговує. Уже 17,5 тисяч окупантів відчули на собі справедливість, яку вершить ЗСУ.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни й до 31 березня російська армія втратила на українській землі:
Наші Збройні сили продовжують не лише знищувати ворожу техніку, а й працювати ювелірно, щоб вона дісталась нашим бійцям і продовжила нищити окупантів.
Сьогодні, 31 березня, з’явилася інформація про те, російські війська покидають ЧАЕС та Славутич. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів основні причини відходу рашистів з півночі України.