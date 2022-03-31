Про Ірпінь, відведення російських військ та посівну на Київщині — розповідає генерал-лейтенант Павлюк

Генерал-лейтенант і голова Київської військової адміністрації Олександр Павлюк розповів, що відбувається у Київській області 31 березня та чому досі не можна повертатися в Ірпінь.
Наші війська зайняли Ірпінь, але Буча поки під контролем противника — там закріпилась Росгвардія. Постійно йде мінометний обстріл, перш за все, по логістичних трасах, звідки можна заїхати в місто, — розповідає Павлюк.
Наші війська зайняли Ірпінь, але Буча поки під контролем противника — там закріпилась Росгвардія. Постійно йде мінометний обстріл, перш за все, по логістичних трасах, звідки можна заїхати в місто, — розповідає Павлюк.
Тому повертатися в місто цивільним поки що небезпечно. Ситуація зміниться, коли звільнять Бучу від рашистів.
Крім того, Ворзель та Гостомель теж знаходяться під окупацією.
Колони з сотень російської військової техніки полишають Київську область у напрямку Росії для відновлення боєздатності.
Полонені підтверджують, що в деяких підрозділах залишилося 20-30% особового складу, — зазначає генерал-лейтенант.
Полонені підтверджують, що в деяких підрозділах залишилося 20-30% особового складу, — зазначає генерал-лейтенант.
Тим часом у області почалася посівна кампанія. Деталі дивися у відео.
Містечко Тростянець, що в Сумській області, перебувало під контролем російських окупантів з 24 лютого до 26 березня. Дивися, яка ситуація у Тростянці та як він оговтується після місяця окупації.