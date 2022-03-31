Карта бойових дій в Україні та оперативна інформація від Генштабу ЗСУ

Тридцять п’ять діб минули дуже непросто. Хтось вважав, що лише для нас, але окупанти зазнають значних втрат як у фізичному, так і моральному планах.

Проте ситуація досі залишається загрозливою на певних напрямках, тому Генштаб ЗСУ попереджає про тимчасово небезпечні території.

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня

Оперативна обстановка в Україні станом на 30 березня 2022 року

Генштаб ЗСУ попереджає, що найближчим часом очікується посилення окупантами вогню по українських підрозділах для переміщення своїх військ і подальшого блокування Чернігова.

У Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії.

Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська.

Ворог намагався проводити штурмові дії в районах Попасної, Рубіжного, Новобахмутівки, Мар’їнки, Золотої Ниви. Проте безуспішно.

Військо окупантів продовжує блокувати Харків та вести артилерійські обстріли міста. Переміщує артилерійські підрозділи в районі Ізюма.

Противник розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення так званої “херсонської народної республіки”.

На Південнобузькому напрямку противник намагається вести наступальні дії в районі Олександрівки.

В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування Калибр. У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу Калибр на фрегаті Адмирал Макаров.

Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил РФ для участі у війні. Однак можливості окупантів вичерпуються.

Командування збройних сил РФ з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович пояснив, як визначатиметься результат усієї війни та чому не варто ані нервувати, ані надто розслаблятись.