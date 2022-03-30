Конкретний результат війни визначать ЗСУ: Арестович про переговори України і Росії

Одразу після озвучення результатів переговорів між українською та російською делегаціями у Стамбулі всі швидко намагалися зрозуміти, про що домовились обидві сторони.

Хтось встиг понервувати ще поки тривали розмови між дипломатами. Комусь не сподобались можливі домовленості ще до того, як їх проаналізували.

Щоб не було непорозумінь між державою та громадянами, наш традиційний заспокійливий п’ятий елемент на цій війні, або ж, як записано в документах, Олексій Арестович пояснив, як визначатиметься результат усієї війни та чому не варто ані нервувати, ані надто розслаблятись.

Конкретний результат війни визначать переважно ЗСУ та інші сили оборони. На полі бою.

З огляду на наш досвід, попри усі перемовини, російські війська били та продовжуватимуть нищити українські міста аж до кінця війни.

Ми теж б’ємо — і тим, хто наступає, і тим, хто відходить. Сильно.

Проте важливо бути пильними. Оскільки той факт, що окупанти зазнали невдач під Києвом та на півночі країни, аж ніяк не означає, що перемога буде швидкою.

Це також не може бути навіть натяком на те, що дії української армії та наші власні досить легкі, а втрат чи проблем взагалі не існує.

Так, ворог стає в оборону під Херсоном. Однак нас ще чекає грандіозна бійка в зоні ООС, де нашим військам дуже непросто.

У нас також є проблеми. І вкрай серйозні. Захисники Маріуполя приймають тяжкі вуличні бої, а місто і досі в оточенні.

Переговори — це окрема тема

Проте саме завдяки успіхам на фронті, які неможливо заперечити, нашим дипломатам вдається домовлятися про більш вигідні умови для країни.

Наразі наші делегати мають серйозний успіх у перемовному процесі — у всіх лініях консультування Україна покращила свою довоєнну позицію.

Колись переговорна та військова лінія зійдуться, і це однозначно буде перемога України.

Проте переговори аж ніяк не сповільнять війну та не скасують. Це окрема лінія, яка готує майбутню мирну угоду.

Будь-яка війна, хоч сторічна, закінчується мирною угодою.

Україна виграла в проміжній редакції не просто угоду, вигіднішу для нас, ніж для РФ. Нашим делегатам вдалося покращили позицію за всіма параметрами проти рівня, який був навіть не на сьогодні, а станом на 23 лютого.

Наприклад, 23 лютого ми були нейтральною державою без гарантій. А тепер вони у нас є.

Це, звичайно, покращений аналог 5-ї статті НАТО. Ті держави, які вже бачили цю війну і знають, що вона може повторитись, даватимуть гарантії безпеки для України.

Багато хто переймається, що Путін скористається переговорами для накопичення сил. Забуваючи, що він їх програє саме тому, що втрачає перевагу і на полі бою.

Війна продовжується, тож тримаємось разом і продовжуємо боротьбу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим закінчилися переговори України та Росії 29 березня 2022 року.