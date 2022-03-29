Сторони можуть парафувати договір між Україною та Росією. Розповідаємо, що таке парафування

Сьогодні в Стамбулі відбувся черговий раунд перемовин. Після їх закінчення Олександр Чалий заявив, що одним із можливих форматів закінчення війни є договір про гарантії безпеки для України.

Очільник делегації РФ на переговорах з Україною Володимир Мединський повідомив про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ.

Це може статися у момент парафування та розгляду договору між Україною та Росією очільниками МЗС.

Що таке парафування

Звичайним людям, які не володіють політичною мовою, не знайомий термін “парафування”. Тож ми трішки проллємо світла на це слово.

Парафування — це, по суті, процес проставлення підпису на документі. Попереднє підписання міжнародного договору ініціалами осіб, які брали участь у його розробці, на підтвердження попередньої домовленості (до офіційного підписання).

Також це встановлення автентичності тексту договору. Уповноважені особи ставлять свої ініціали та підпис під текстом, що означає — текст є остаточним і не підлягає змінам.

Можливе також постатейне або посторінкове парафування.

Питання Криму та ОРДЛО є окремими пунктами, гарантії безпеки. Раніше ми розповідали детально, що може бути в мирному договорі між Україною та Росією.