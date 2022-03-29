Світ

Сторони можуть парафувати договір між Україною та Росією. Розповідаємо, що таке парафування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Березня 2022, 23:30
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