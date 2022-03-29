Стороны могут парафировать договор между Украиной и Россией. Рассказываем, что такое парафирование

Сегодня в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров. После их окончания Александр Чалый заявил, что одним из возможных форматов окончания войны есть договор о гарантиях безопасности для Украины.

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ.

Это может произойти в момент парафирования и рассмотрения договора между Украиной и Россией главами МИД.

Что такое парафирование

Обычным людям, не владеющим политическим языком, не знаком термин “парафирование”. Мы немного прольем света на это слово.

Парафирование — это, по сути, процесс проставление подписи на документе. Предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его разработке, в подтверждение предварительной договоренности (до официального подписания)

Также это установление подлинности текста договора. Уполномоченные лица ставят свои инициалы и подпись под текстом, что означает — текст окончательный и не подлежит изменениям.

Возможно также постатейное или постраничное парафирование.

Вопросы Крыма и ОРДЛО являются отдельными пунктами, гарантии безопасности. Ранее мы подробно рассказывали, что может быть в мирном договоре между Украиной и Россией.