Договор о гарантиях безопасности для Украины — какие требования предъявила украинская делегация

Завершились трехчасовые переговоры между украинской и российской делегациями относительно прекращения огня, международных гарантий безопасности для Украины и решения гуманитарных проблем.

Одним из возможных форматов окончания войны Александр Чалый назвал договор о гарантиях безопасности для Украины.

Основные тезисы о возможном международном договоре о гарантиях безопасности для Украины

Одно из принципиальных условий подписания будущего договора — ничто и никто не будет отрицать вступление Украины в ЕС.

Имплементация этого договора будет происходить следующим образом: референдум, где граждане выскажут свое мнение; после этого — ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас.

Подписание, как и референдум, должны состояться в условиях полного мира. Россия должна прекратить огонь.

Договор о гарантиях безопасности — возможность дипломатическими средствами восстановить территориальную целостность и безопасность Украины.

Ключевое требование — четкие юридически обязывающие гарантии безопасности Украины, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны статье 5 НАТО. То есть, если Украина будет объектом любой агрессии/военного нападения/операции, мы имеем право в течение трех дней требовать немедленных консультаций.

Если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и закрыть небо над Украиной.

Если нам удастся закрепить эти положения, Украина будет готова зафиксировать свой статус как безъядерного и внеблокового государства в форме постоянного нейтралитета. Это уже исторически зафиксировано в нашей Декларации о суверенитете 1990 года.

В случае гарантии этих пунктов мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты и не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на территории Украины будет иметь место при условии согласия стран-гарантов.

Крым в договоре прописан отдельным пунктом. Мы предлагаем в нем зафиксировать позицию России и Украины в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно статуса Крыма и Севастополя. В течение этого времени наши страны не будут использовать вооруженные силы для решения этих вопросов.

Вопросы ОРДЛО в договоре также вынесены отдельным пунктом и должны обсуждаться президентами. Украинская сторона в очередной раз предложила встречу.

Консультации со странами-гарантами уже начались. Через две недели переговоры могут быть многосторонними при участии этих государств.

Кстати, глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина одновременно с подписанием мирного договора главами МИД.

В момент парафирования и рассмотрения договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей.

Ранее мы рассказывали, чем закончились переговоры Украины и России 29 марта 2022 года.