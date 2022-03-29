Договор о гарантиях безопасности для Украины — какие требования предъявила украинская делегация

Завершились трехчасовые переговоры между украинской и российской делегациями относительно прекращения огня, международных гарантий безопасности для Украины и решения гуманитарных проблем.
Одним из возможных форматов окончания войны Александр Чалый назвал договор о гарантиях безопасности для Украины.
Кстати, глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина одновременно с подписанием мирного договора главами МИД.
В момент парафирования и рассмотрения договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей.
В момент парафирования и рассмотрения договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей.
Ранее мы рассказывали, чем закончились переговоры Украины и России 29 марта 2022 года.