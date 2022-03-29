Чем закончились переговоры Украины и России 29 марта 2022 — главные тезисы и что решили

В Стамбуле завершились мирные переговоры украинской и российской делегаций, целью которых было достижение прогресса в прекращении войны.
Украину представляли глава делегации Давид Арахамия, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, генерал Александр Кириленко и опытный украинский дипломат Александр Чалый.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что для этих переговоров у нас программа минимум — это решение гуманитарных проблем, а максимум — прекращение огня.
Украина функционирует несколько иначе, чем Россия. Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом.
Украина функционирует несколько иначе, чем Россия. Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом.
Выполнение решения будет следовать процедуре: референдум, затем ратификация парламентов стран гарантий.
Крым — это отдельный пункт договора. В течение 15 лет будут проводиться переговоры с Россией по Крыму. В течение этого времени никаких военных действий. Относительно ОРДЛО — это отдельный пункт.
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба назвал три интереса Украины в переговорах с Россией.