Чем закончились переговоры Украины и России 29 марта 2022 — главные тезисы и что решили

В Стамбуле завершились мирные переговоры украинской и российской делегаций, целью которых было достижение прогресса в прекращении войны.

Украину представляли глава делегации Давид Арахамия, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, генерал Александр Кириленко и опытный украинский дипломат Александр Чалый.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что для этих переговоров у нас программа минимум — это решение гуманитарных проблем, а максимум — прекращение огня.

Основные тезисы результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле

Наша первая победа — перемещение переговоров из Беларуси в Турцию. Мы видим Турцию как одного из гарантов безопасности для Украины.

Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Мы работали над форматом, но ничего не подписываем о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, который ратифицируют. Мы научены Будапештским меморандумом.

Страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение трех дней будут проводить консультации. Страны-гаранты будут обязаны предоставить помощь, в том числе военную и защиту неба.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, включая Великобританию, КНР, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Польшу, Израиль.

Мы предлагаем свободное присоединение к договору гарантий: если другие страны хотят присоединиться, мы предоставим им такое юридическое право.

У нас не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС.

Относительно переговоров отдельно высказался Михаил Подоляк

Украина функционирует несколько иначе, чем Россия. Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом.

Выполнение решения будет следовать процедуре: референдум, затем ратификация парламентов стран гарантий.

Крым — это отдельный пункт договора. В течение 15 лет будут проводиться переговоры с Россией по Крыму. В течение этого времени никаких военных действий. Относительно ОРДЛО — это отдельный пункт.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба назвал три интереса Украины в переговорах с Россией.