Переговоры России и Украины: Кулеба рассказал про минимум и максимум

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, каким должен быть результат для Украины на переговорах с российской стороной в Стамбуле.

Программа минимум – это прежде всего гуманитарные вопросы, а программа максимум – прекращение огня и достижение устойчивой договоренности на этот счет.

Президент Украины всегда ориентируется на позицию людей, позицию украинцев. Мы за этот месяц прошли большой путь национального единения.

Я исключаю ситуацию, когда власть сделает что-нибудь вопреки воле народа.

Если будет ясно, что настроение российской делегации изменилось, и они готовы к серьезному, предметному разговору и сбалансированным договоренностям, тогда дело пойдет вперед.

Однако если это будет снова повторение их пропагандистских штампов за закрытыми дверями, тогда все разъедутся, так же как съехались.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение, где рассказал хорошие новости о возвращении контроля над определенными украинскими территориями.