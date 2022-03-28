Отталкиваем врага от Киева. Обращение Зеленского 28 марта

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинскому народу вечером 28 марта 2022 года.

– Сегодня у нас хорошая новость: наши защитники продвигаются на Киевской области. Возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень, — начал свое обращение президент.

Оккупантов отталкивают от Ирпеня, отталкивают от Киева, однако все же рано говорить о безопасности в этой части нашей области, боевые действия продолжаются.

Российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины. Обладают ресурсами и живой силой, пытаются восстанавливать разбитые подразделения.

Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни и сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым.

Черниговская область, Сумская, Харьковская, Донбасс, юг Украины – ситуация всюду остается напряженной.

Это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, наших детей.

Также Владимир Зеленский рассказал, что уже с этой недели Украина создает при Офисе Президента группу экспертов – украинских и международных, которые будут на постоянной основе анализировать примененные против России санкции – на что они реально влияют.

Смотри онлайн полное обращение Зеленского 28 марта 2022 года.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, какую информацию нельзя распространять в интернете.