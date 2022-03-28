Отталкиваем врага от Киева. Обращение Зеленского 28 марта

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинскому народу вечером 28 марта 2022 года.
– Сегодня у нас хорошая новость: наши защитники продвигаются на Киевской области. Возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень, — начал свое обращение президент.
Оккупантов отталкивают от Ирпеня, отталкивают от Киева, однако все же рано говорить о безопасности в этой части нашей области, боевые действия продолжаются.
Оккупантов отталкивают от Ирпеня, отталкивают от Киева, однако все же рано говорить о безопасности в этой части нашей области, боевые действия продолжаются.
Российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины. Обладают ресурсами и живой силой, пытаются восстанавливать разбитые подразделения.
Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни и сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым.
Черниговская область, Сумская, Харьковская, Донбасс, юг Украины – ситуация всюду остается напряженной.
Это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, наших детей.
Это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, наших детей.
Также Владимир Зеленский рассказал, что уже с этой недели Украина создает при Офисе Президента группу экспертов – украинских и международных, которые будут на постоянной основе анализировать примененные против России санкции – на что они реально влияют.
Смотри онлайн полное обращение Зеленского 28 марта 2022 года.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, какую информацию нельзя распространять в интернете.