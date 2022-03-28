Відштовхуємо ворога від Києва. Звернення Зеленського 28 березня

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українського народу ввечері 28 березня 2022 року.

– Сьогодні у нас хороша новина: наші захисники просуваються на Київщині. Повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь, — почав своє звернення президент.

Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва, проте все ж зарано говорити про безпеку у цій частині нашої області, бойові дії тривають.

Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини. Мають ресурси і живу силу, намагаються відновлювати розбиті підрозділи.

Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятись. Сотні і сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним.

Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південь України — ситуація усюди залишається напруженою.

Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей.

Також Володимир Зеленський розповів, що вже з цього тижня Україна створює при Офісі Президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані проти Росії санкції – на що вони реально впливають.

Дивись онлайн повне звернення Зеленського 28 березня 2022 року.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, яку інформацію не можна поширювати в інтернеті.