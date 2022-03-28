Відштовхуємо ворога від Києва. Звернення Зеленського 28 березня

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українського народу ввечері 28 березня 2022 року.
– Сьогодні у нас хороша новина: наші захисники просуваються на Київщині. Повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь, — почав своє звернення президент.
Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва, проте все ж зарано говорити про безпеку у цій частині нашої області, бойові дії тривають.
Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва, проте все ж зарано говорити про безпеку у цій частині нашої області, бойові дії тривають.
Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини. Мають ресурси і живу силу, намагаються відновлювати розбиті підрозділи.
Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятись. Сотні і сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним.
Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південь України — ситуація усюди залишається напруженою.
Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей.
Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей.
Також Володимир Зеленський розповів, що вже з цього тижня Україна створює при Офісі Президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані проти Росії санкції – на що вони реально впливають.
Дивись онлайн повне звернення Зеленського 28 березня 2022 року.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, яку інформацію не можна поширювати в інтернеті.