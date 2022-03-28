Прорвати оборону Києва не вдалося: ситуація на фронті 28 березня

Війна триває, а це означає, що українські військові тримають удар, а російські загарбники отримують гідну відсіч. Про ситуацію на фронті станом на 28 березня детальніше розповіли у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.
Сили ООС на Донбасі за добу відбили 5 атак ворога.
Українські воїни знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі, — розповіли у Генштабі.
Українські воїни знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі, — розповіли у Генштабі.
Повітряні Сили ЗСУ традиційно потужно вдарили по ворожій авіатехніці. Минулої доби окупанта залишили без 1 вертольота, 2 безпілотників, 2 крилатих ракет.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як російська “непереможна” армія ламає зуби на Київщині.