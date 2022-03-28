Прорвати оборону Києва не вдалося: ситуація на фронті 28 березня

Війна триває, а це означає, що українські військові тримають удар, а російські загарбники отримують гідну відсіч. Про ситуацію на фронті станом на 28 березня детальніше розповіли у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.

Російська війська намагаються прорвати оборону з північного заходу та сходу Києва — мають на меті контролювати основні автошляхи та населені пункти.

Бійці ЗСУ стримують просування окупанта біля Гуляйполя та у напрямку Запоріжжя .

У районі Топольського, Кам’янки, Сухої Кам’янки ( Харківська обл .) тривають оборонні бої.

Українські військові відбивають штурм ворога біля Верхньоторецького (Донецька обл.)

У районі Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя українські військові здійснюють оборону, утримують важливі ділянки морського узбережжя.

Сили ООС на Донбасі за добу відбили 5 атак ворога.

Українські воїни знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі, — розповіли у Генштабі.

Повітряні Сили ЗСУ традиційно потужно вдарили по ворожій авіатехніці. Минулої доби окупанта залишили без 1 вертольота, 2 безпілотників, 2 крилатих ракет.

Втрати окупанта 28 березня

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як російська “непереможна” армія ламає зуби на Київщині.