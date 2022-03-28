Прорвать оборону Киева не удалось: ситуация на фронте 28 марта

Война продолжается, а это значит, что украинские военные держат удар, а российские захватчики получают достойный отпор. О ситуации на фронте по состоянию на 28 марта подробнее рассказали в Генштабе ВСУ на странице Facebook.
Силы ООС на Донбассе за сутки отразили 5 атак врага.
Украинские военные уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также у противника были потери в живой силе, — рассказали в Генштабе.
Украинские военные уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также у противника были потери в живой силе, — рассказали в Генштабе.
Воздушные Силы ВСУ традиционно мощно ударили по вражеской авиатехнике. За прошедшие сутки оккупанта лишили 1 вертолета, 2 беспилотников, 2 крылатых ракет.
Напомним, ранее мы рассказывали, как российская “непобедимая” армия ломает зубы под Киевом.