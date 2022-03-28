Прорвать оборону Киева не удалось: ситуация на фронте 28 марта

Война продолжается, а это значит, что украинские военные держат удар, а российские захватчики получают достойный отпор. О ситуации на фронте по состоянию на 28 марта подробнее рассказали в Генштабе ВСУ на странице Facebook.

Российские войска пытаются прорвать оборону с северо-запада и востока Киева. Конечная цель — взять под контроль основные автодороги и населенные пункты.

Конечная цель — взять под контроль основные автодороги и населенные пункты. Бойцы ВСУ сдерживают продвижение оккупанта возле Гуляйполя и в направлении Запорожья .

и в направлении . В районе Топольского, Каменки, Сухой Каменки ( Харьковская обл. ) продолжаются оборонительные бои.

) продолжаются оборонительные бои. Украинские военные отбивают штурм врага у Верхнеторецкого (Донецкая обл.).

В районе Кривого Рога, Николаева и Запорожья украинские военные осуществляют оборону, удерживают важные участки морского побережья.

Силы ООС на Донбассе за сутки отразили 5 атак врага.

Украинские военные уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также у противника были потери в живой силе, — рассказали в Генштабе.

Воздушные Силы ВСУ традиционно мощно ударили по вражеской авиатехнике. За прошедшие сутки оккупанта лишили 1 вертолета, 2 беспилотников, 2 крылатых ракет.

Потери России по состоянию на 28.03.22

Напомним, ранее мы рассказывали, как российская “непобедимая” армия ломает зубы под Киевом.