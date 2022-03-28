Злочини воєнного часу: пояснюємо, яку інформацію не можна поширювати під час війни

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Верховна Рада проголосувала за ведення кримінальної відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про військову міжнародну допомогу та переміщення ЗСУ та інших військових формувань.

Відтепер така діяльність буде вважатись злочином. Поширення такої інформації завдає шкоди Україні, оскільки ворог моніторить її та робить все можливе, аби надання допомоги не відбулось, а переміщення українських військ не було успішним.

Що означає несанкціоноване розповсюдження інформації

Йдеться саме про поширення інформації під час воєнного стану всіма можливими каналами: ЗМІ, інтернет, заяви та листи адресовані третім особам, публічні виступи або поширення листівок.

Несанкціоноване розповсюдження означає, що інформація опублікована до того, як її оприлюднив офіційно Генштаб ЗСУ або без його письмового дозволу.

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Не вважається злочином, якщо ви передаєте цю інформацію правоохоронним органам або безпосередньо тій особі, якої ця інформація стосується.

Поширення про оборонні або наступальні дії українських військ призводить до збільшення втрат особового складу ЗСУ та активізації ворога.

Правила поширення інформації під час воєнного стану

Тільки після того, як Генштаб ЗСУ офіційно оприлюднив інформацію про певну оборонну або наступальну операцію, її можна поширювати, давати оціночні судження, обговорювати та висловлювати думки експертні, професійні чи блогерські.

До того під час воєнного стану інформація про хід бойових дій, оборонні та наступальні операції заборонена до поширення в інтересах безпеки нашої держави.

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли про рекордну кількість ракет, випущених по Україні, та пояснили, про що це може свідчити.