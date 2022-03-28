Ознака слабкості та істерики: у Міноборони про рекордну кількість ракет, випущених по Україні

Напередодні, 27 березня, Російська Федерація випустила по Україні рекордну кількість ракет одночасно — не менше 70 одиниць. З них долетіли лише вісім. Про що це може свідчити та які напрямки залишаються найгарячішими, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
— Сьогодні вночі, мабуть, більшість громадян нашої країни не спали, я підтверджую це. І в мене над головою все це літало сьогодні, — поділилася вона.
За словами Ганни Маляр, рахунок щодо використання Росією ракет вже йде на сотні.
Це ознака… слабкості та істерики, тому що жодним іншим способом ворог вразити нас не може.
Це ознака… слабкості та істерики, тому що жодним іншим способом ворог вразити нас не може.
І навіть там, де тимчасово зайняті території, все одно тривають бої, триває опір російській окупації.
Активні дії тривають, і ніде російським військовим не вдається досягти успіху.
Тому ракети — це єдиний спосіб вразити дуже потужно.
Тому ракети — це єдиний спосіб вразити дуже потужно.
Але і тут ворог схибив, бо російське військове командування розраховувало, що в України немає ППО, однак воно працює і рятує мільйони життів.
Довкола Києва ворог намагається прорвати для себе коридор, блокувати транспортні шляхи. Але оборона столиці триває. Задіяні Сухопутні війська, десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, тероборона, самі кияни дуже активні в обороні.
Ворогу надзвичайно складно.
Ворогу надзвичайно складно.
Водночас від своєї мети він не відхрещується.
Ми всі розуміємо, що захоплений Київ — це, по суті, захоплена Україна, — каже Маляр.
Ми всі розуміємо, що захоплений Київ — це, по суті, захоплена Україна, — каже Маляр.
Вона додає: наразі маємо всі розуміти, що перемога не станеться завтра, і максимально наближувати її.
— Наша перемога — це не сьогодні і не завтра. Це тривалий шлях, який обов’язково буде переможним, але ми всі повинні набратися сил і кожен робити свій внесок до перемоги, — резюмувала заступниця міністра оборони.