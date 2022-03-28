Україна

Ознака слабкості та істерики: у Міноборони про рекордну кількість ракет, випущених по Україні

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 28 Березня 2022, 14:11
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