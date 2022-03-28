Ознака слабкості та істерики: у Міноборони про рекордну кількість ракет, випущених по Україні

Напередодні, 27 березня, Російська Федерація випустила по Україні рекордну кількість ракет одночасно — не менше 70 одиниць. З них долетіли лише вісім. Про що це може свідчити та які напрямки залишаються найгарячішими, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

— Сьогодні вночі, мабуть, більшість громадян нашої країни не спали, я підтверджую це. І в мене над головою все це літало сьогодні, — поділилася вона.

За словами Ганни Маляр, рахунок щодо використання Росією ракет вже йде на сотні.

Це ознака… слабкості та істерики, тому що жодним іншим способом ворог вразити нас не може.

І навіть там, де тимчасово зайняті території, все одно тривають бої, триває опір російській окупації.

Найгарячіші точки фронту



Сьогодні відбивають штурм у Верхньоторецьку (Донеччина — ред.).

Просто зараз стримується просування у напрямку Запоріжжя.

Гаряче на підступах до Києва.

Досі точаться бої на Херсонщині.

Активні дії тривають, і ніде російським військовим не вдається досягти успіху.

Тому ракети — це єдиний спосіб вразити дуже потужно.

Але і тут ворог схибив, бо російське військове командування розраховувало, що в України немає ППО, однак воно працює і рятує мільйони життів.

Ситуація в Києві

Довкола Києва ворог намагається прорвати для себе коридор, блокувати транспортні шляхи. Але оборона столиці триває. Задіяні Сухопутні війська, десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, тероборона, самі кияни дуже активні в обороні.

Ворогу надзвичайно складно.

Водночас від своєї мети він не відхрещується.

Ми всі розуміємо, що захоплений Київ — це, по суті, захоплена Україна, — каже Маляр.

Вона додає: наразі маємо всі розуміти, що перемога не станеться завтра, і максимально наближувати її.

— Наша перемога — це не сьогодні і не завтра. Це тривалий шлях, який обов’язково буде переможним, але ми всі повинні набратися сил і кожен робити свій внесок до перемоги, — резюмувала заступниця міністра оборони.