Місяць перебував в окупації ворога. Як Тростянець повертається до життя та отримує допомогу

На Сумщині минула перша спокійна доба від початку повномасштабного наступу Росії на Україну. Українські Збройні сили звільнили Тростянець, який місяць перебував у повній окупації.

Вигнали з міста так звану “еліту” російських сухопутних військ — Кантемирівську танкову дивізію — та так, що танкісти повтікали на крадених машинах.

Місто тиждень жило без їжі, окупанти не давали змогу доїхати гуманітарній допомозі. При будь-якій спробі виїхати, навіть у сусіднє село — розстрілювали.

Після розгрому у російській верхівці очевидно вже не могли закривати очі на провали “другої армії світу” — звільнили командувача першої танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Киселя, а один з командирів полків не витримав і вчинив самогубство.

Тростянець оговтується від путінської орди, у місто нарешті завезли гуманітарну допомогу. У місті залишилися близько 10 тис. людей, їм відразу привезли їжу, ліки та надали медичну допомогу.

У Тростянці великі руйнування — повністю знищена місцева кондитерська фабрика та житлові будинки. Міська влада закликає не поспішати повертатися до міста.

Нещодавно відбулася пожежа на нафтобазі Львова. Вона сталася внаслідок обстрілу російськими ракетами. Місцева влада повідомляє — нафтобаза повністю знищена.