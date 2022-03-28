Як оговтується Львів від наслідків вибуху на нафтобазі

Львів оговтується після ракетних обстрілів. Напередодні у місті двічі лунали вибухи.

Перші дві ракети поцілили в нафтобазу, за кілька годин в іншому районі міста впали ще дві.

П’ятеро людей звернулися до лікарні, на щастя, обійшлося без жертв. Проте сильно постраждала критична інфраструктура міста.

За повідомленням військової адміністрації — нафтобаза повністю зруйнована, рятувальники гасили пожежу понад 12 годин і лише під ранок вдалося приборкати полум’я.

Від ударної хвилі порозбивало вікна у двох школах, дитсадку та під’їзді житлового будинку.

Комунальники досі прибирають бите скло навколо будинків, вибиті вікна обіцяють встановити протягом кількох днів.

Раніше Олексій Арестович у своєму брифінгу розповідав про позиції ЗСУ та що чекає на нас найближчими тижнями.