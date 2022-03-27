Тактичний, але контрнаступ: Арестович про позиції ЗСУ та що чекає українців найближчими тижнями

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів про новини на фронті 27 березня.

Наші війська почали маленький, тактичний, але контрнаступ у Сумській, Харківській областях і продовжують у Київській та Херсонській областях.

Наразі головні завдання російських військ: оточити українські сили в зоні ООС, добити Маріуполь та утримати оборону в районі напівдень від Херсона.

Це дає українцям надію, що ми виб’ємо ворога в районі Києва, Чернігова, Сумщини, Харківщини. Але водночас це означає потенційне ускладнення навколо Маріуполя і зони ООС.

Арестович попередив, що найближчі тиждень-два новини на фронті будуть нерівномірними. Можливі як повідомлення про перемоги та контрнаступ ЗСУ, так і про складну ситуацію на певних ділянках, зокрема на Сході.

Дивися повний брифінг Арестовича.

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