Ситуація на фронті 27 березня: перемоги ЗСУ та втрати російських загарбників

Новий день — свіжі перемоги. Що несе нам 32 доба відважного опору російським окупантам? Генеральний штаб ЗСУ ділиться актуальною інформацію про стан на фронті зранку 27 березня.

На Донецькому та Луганському напрямках Об’єднані сили відбили сім ворожих атак. Українські військові знищили вісім танків, вісім одиниць броньованої та три — автомобільної техніки противника, один міномет.

Повітряні Сили ЗСУ уразили один ворожий літак, 12 БПЛА різних типів та дві крилаті ракети.

Лікарні Севастополя в тимчасово окупованому Криму щоденно приймають по 50-100 російських поранених.

Загальні втрати ворога

особовий склад — близько 16 600 осіб;

танки — 582 од;

бойові броньовані машини — 1 664 од;

артилерійські системи — 294 од;

РСЗВ — 93 од;

засоби ППО — 52 од;

літаки — 121 од;

гелікоптерів — 127 од;

автомобільна техніка — 1 144 од;

кораблі/катери — 7 од;

цистерни з ПММ — 73;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56;

спеціальна техніка — 21;

пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Ситуація за напрямками

На Сіверському напрямку рашисти не проводили наступальних дій, а зосередили основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Знову були спроби заблокувати Чернігів.

Загарбники хочуть утримати Славутич та встановили на в’їздах до міста блокпости.

У районі Броварів підрозділи противника зупинені.

На Слобожанському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій в районі Сум та Харкова.

На Донецькому напрямку загарбники хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Росіяни намагалися штурмувати Попасну, проте обстріляли свої ж позиції мінометним вогнем.

Ворог продовжує штурмувати Маріуполь та наносити авіаційні й артилерійські удари по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.

На Таврійському напрямку окупаційні підрозділи ведуть розвідку в районі Миколаєва та намагаються бити по позиціях ЗСУ.

Чернігів в облозі, місто фактично відрізане від столиці та інших під’їзних шляхів. Доправити гуманітарні вантажі нереально, як і евакуювати людей. Дивися, яка ситуація в Чернігові станом на 26 березня.