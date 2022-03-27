Ситуация на фронте 27 марта: победы ВСУ и потери российских захватчиков

Новый день — свежие победы. Что несут нам 32 сутки отважного сопротивления российским оккупантам? Генеральный штаб ВСУ делится актуальной информацией о состоянии на фронте утром 27 марта.
На Донецком и Луганском направлениях Объединенные силы отразили семь вражеских атак. Украинские военные уничтожили восемь танков, восемь единиц бронированной и три — автомобильной техники противника, один миномет.
Воздушные Силы ВСУ поразили один вражеский самолет, 12 БПЛА разных типов и две крылатые ракеты.
Больницы Севастополя во временно оккупированном Крыму ежедневно принимают по 50-100 российских раненых.
На Северском направлении рашисты не проводили наступательных действий, а сосредоточили основные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. Вновь были попытки заблокировать Чернигов.
Захватчики хотят удержать Славутич и установили на въездах в город блокпосты.
В районе Броваров подразделения противника остановлены.
На Слобожанском направлении враг не проводил активных наступательных действий в районе Сум и Харькова.
На Донецком направлении захватчики хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Россияне пытались штурмовать Попасную, однако обстреляли свои же позиции минометным огнем.
Враг продолжает штурмовать Мариуполь и наносить авиационные и артиллерийские удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры.
На Таврическом направлении оккупационные подразделения проводят разведку в районе Николаева и пытаются бить по позициям ВСУ.
Чернигов в осаде, город фактически отрезан от столицы и других подъездных путей. Доставить гуманитарные грузы невозможно, как и эвакуировать людей. Смотри, какая ситуация в Чернигове по состоянию на 26 марта.