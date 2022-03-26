Город в осаде и фактически отрезан от столицы: ситуация в Чернигове на 26 марта

Чернигов в осаде город фактически отрезан от столицы и других подъездных путей. Поправить гуманитарные грузы невозможно, как и эвакуировать людей.

На сегодняшний день от обстрелов только официально 200 убитых, а 44 человека ранены настолько тяжело, что без эвакуации не выживут.

Но вооруженные силы Чернигов защищают, несмотря ни на что. Как и окрестные деревни, оккупированные россиянами.

Чернигов и его окрестности в огне. Город, который оккупанты хотели взять в первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины, держится больше месяца.

Пока ситуация и в самом Чернигове непростая. Город разнесен сильно. Разбомблены квартиры, дома, детские сады, стадионы и библиотеки. Отопления и воды нет, свет появляется только в определенный период суток, и то не везде.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус говорит, что город держится благодаря волонтерам и ВСУ. Кроме того, есть достаточно мощное партизанское движение, которое не оставляет в покое врага.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о новых взрывах во Львове.