Взрывы во Львове: город подвергся ракетным обстрелам, есть пострадавшие — что известно

Львов 26 марта дрогнул от взрывов. Мэр Андрей Садовый и руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердили ракетные удар по городу.

По их данным, один из ударов попал в нефтебазу в жилом квартале Львова. Второй – по объекту оборонной структуры, который также находится в жилом массиве. На обоих объектах продолжается тушение пожара. Разрушения серьезны.

В результате нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали.

Ударной волной повреждена инфраструктура образования – в школе и садике вылетели окна. Пять львовян обратились за медицинской помощью, но жертв нет.

Власть призывает людей оставаться в укрытиях, сохранять спокойствие и не распространять фото последствий обстрелов в соцсетях.

Также просят не публиковать ни фото, ни видео с мест событий.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая ситуация в Славутиче и Киевской области на 26 марта.