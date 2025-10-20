Шахед атаковал огневую группу: воины ПВО о “сюрпризах” со стороны россиян

Защитники неба подстерегают вражеские Шахеды всегда: и днем, и ночью, в любую погоду. Военные противовоздушной обороны разворачиваются в считанные минуты и работают мгновенно.

Их главная задача — уничтожить воздушные цели, помешать врагу атаковать города и уничтожать важные объекты. В Воздушных силах показали, как именно защитники защищают Украину от вражеских целей на примере воинов сводной стрелковой бригады.

Как огневые группы защищают небо от Шахедов

Командир с позывным Историк рассказывает о своей мобильной группе. Она работает в полях в любую погоду, независимо от времени года и времени.

— Мы двигаемся и разворачиваемся очень быстро. Чтобы начать работу, нужны минуты. У нас сведенные подразделения, собрали из всех частей и дали нам современный крутой девайс. Работает безупречно. И мы понимаем свою задачу, работу и степень ответственности.

Группа состоит из пяти человек, среди которых водитель и стрелки. Водитель, кроме основной работы, также исполняет обязанности наводчика.

— Мы почти постоянно на дежурстве. Когда по нашим источникам информации приходит известие, что произошли пуски с Курского направления, мы уже имеем представление, по каким путям они (Шахеды, — ред.) направляются.

Труднее всего, говорит Историк, когда ты приложил максимальные усилия, чтобы сбить дрон, но он полетел дальше.

— И ты не знаешь, упал ли он, не упал ли и какая дальнейшая его судьба.

На видимость целей также влияет погода. В местности, где они базируются, очень густые туманы. Но и в тумане можно успешно работать.

– Последний Шахед, который мы завалили, по сути в тумане подбит. На несколько шагов уже ничего видно не было, просто на опыте, на слух мы его подвели. От него мощный взрыв, когда он взрывается.

Кроме того, военные отрабатывают по вражеским разведчикам. Хотя сбивать их труднее: цели меньше по размеру, летают быстрее и выше. Историк подчеркивает, что противника не следует недооценивать.

— Это очень серьезный соперник. Настолько серьезный, что мы постоянно учимся, подстраиваемся под полеты их Шахедов. Они постоянно меняют тактику, постоянно что-то усовершенствуют.

Однажды случилось так, что Шахед нас атаковал. Раньше такого не было, они шли себе прямо к цели. А этот был управляемый. Он нас видел, атаковал, опустился над самой машиной, поднялся и сменил курс. Его сбили не мы, а другая группа.

— Он вышел из-за посадки настолько быстро, что я не успел его в тепловизоре увидеть. Когда он зашел на второй круг, тогда я уже по нему успел отработать. И здесь ситуация, когда или он тебя атакует, или он на тебя падает.

Некоторые российские беспилотники крайне тяжело сбить. Даже после серии попаданий аппарат может лететь дальше благодаря дополнительным источникам питания, встроенным в конструкцию.

Своей главной мотивацией делать эту работу Историк называет будущее жены и детей.

— Денег мы здесь не зарабатываем. 60% тратим на службу, на свои девайсы, на ремонт машин и планшетов. Волонтеры нам очень помогают.

Он проводит историческую параллель, объясняющую вторую причину службы в ПВО.

— Если они придут сюда, через несколько лет мы будем есть своих детей, будут голодоморы и полное уничтожение украинцев. Это и есть моя мотивация.

Непростая работа и наших штурмовиков.

