Видео Украина

“Если довезете, я вас расцелую”: как штурмовики вывезли раненых на мотоцикле россиян

Ирина Танасийчук, журналист сайта 07 октября 2025, 10:00 4 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь