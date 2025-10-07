“Если довезете, я вас расцелую”: как штурмовики вывезли раненых на мотоцикле россиян

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады эвакуировали раненых побратимов из смежных подразделений на затрофеенном у российских военных мотоцикле. Все это случилось на Покровском направлении.

Защитники рассказали, как удалось забрать мотоцикл из-под носа россиян, успешно выполнить задачу и спасти жизнь.

Как бойцы ДШВ пытались зачистить улицу от россиян

Перед бойцами стояла задача зачистить улицу, на которой находился противник. Но после выхода у них почти два дня не получалось продвигаться.

— Противник лучше занимался разведкой, замечал нас, начинал крыть минометом и сбросами, — говорит командир штурмовой группы Шустрый.

Штурмовик с позывным Сомалиец добавляет, что враг ждал их в конце села. Вместе с побратимом Кузей зачистили все дома, а затем нашли блиндаж.

В блиндаж мы заходили тихонько. Было очень скользко, шел дождь, но в один прекрасный момент минимум два агрессора начали стрелять. Мы тоже начали стрелять. Первые “птички” начали работать по мне и Кузе.

Из-за сброса его поразили два осколка, но Сомалиец заметил это позже. Затем заняли позицию в летней кухне. Вдруг один оккупант выскочил из блиндажа и побежал в их сторону.

— И я вижу железные ворота, шиферный забор, а в нем большое отверстие. Там я его и “цинковал”. А с правой стороны уже контролировал сектор Кузя.

Затем военные ликвидировали вражеского солдата и скрылись в подвале глиняного дома. В конце концов, россияне их заметили и открыли огонь.

По рации им дали команду отойти. Чуть позже они зашли на улицу, которую должны были зачистить. Потихоньку продвигались, иногда “откатывались” назад.

— На третий день мы нормально работали, потому что погода изменилась в нашу пользу и “птички” мало летали. Тогда мы уже продвинулись к концу деревни, где все началось.

Военные выбрали место, спрятанное за зелеными насаждениями, но выспаться не смогли: прислушивались к работе летавшего поблизости вражеского дрона.

— У него садится батарея, он улетает и прилетает второй. Они постоянно жужжали над головой и над “зеленкой” висели. Мы не двигались и нас не нашли. К вечеру пришла другая группа, сменила нас, а мы быстренько украли мотоцикл и уехали.

Как эвакуировали раненых на мотоцикле россиян

Об идее с мотоциклом рассказывает третий боец ​​с позывным Казантип. Сначала он увидел наземный дрон Тарган, который вывозит раненых, а рядом с ним лежало транспортное средство.

— Пришел к Шустрому, говорю: “У нас есть техника. Главное, чтобы там были ключи”. Но были пробиты переднее колесо и бак.

На позиции находились еще двое раненых, которые не смогли выйти из села. Один из них шел очень плохо, а другой вообще не мог передвигаться. Они спрятались в зеленых кустах и ​​ждали помощи.

— Мы все-таки забрали мотоцикл, быстро до них доехали. Я выпрыгнул, посадил пацанчика с перебитыми ногами к Казантипу на мотоцикл, — говорит Шустрый. Впоследствии боец вывез и другого раненого.

Тем временем бойцы из смежного подразделения подумали, что за рулем мотоцикла вражеские солдаты и начали обстреливать.

Военный, которому сообщили по рации о неизвестном транспортном средстве, открыл огонь, чтобы увидеть реакцию. Поняв, что мотоцикл не разворачивается, он перестал атаковать. Подчиненным Шустрого удалось успешно эвакуировать ребят.

— Мы к точке выехали втроем, было немного неудобно. И этот “трехсотый”, когда мы уже доезжаем до точки, говорит: “Пацаны, если довезете, я вас расцелую”. Мы доехали и я говорю: “Все, можешь начинать целовать”.

Бойцы радуются тому, что смогли спасти побратимов и выбраться из позиции живыми. Они также зачистили улицу и ликвидировали группы противника.

Мотоциклы и электробайки уже давно стали популярным транспортом на фронте. А иногда они имеют решающее значение. Мы рассказывали историю бойца, которому сбросили электробайк с дрона.

