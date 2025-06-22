Для семей пропавших без вести военных каждая секунда ожидания — это ад.

Они часто обвиняют побратимов в бездействии, не понимая, каких нечеловеческих усилий и рисков для жизни стоит эвакуация раненых и погибших с поля боя.

Солдат 32-й отдельной механизированной Стальной бригады Александр Кондратенко рассказал для hromadske, как это происходит на самом деле.

Одного бойца эвакуировали десять дней: история из ада

Александр вспоминает июль 2024 года, посёлок Дружба в Донецкой области. Их группа получила задание забрать тело побратима с позывным Магнит.

Парни погибли, задохнувшись в подвале дома, которые подожгли русские. Тело Магнита, весившего более ста килограммов, было тяжело вытащить из руин.

Первая попытка эвакуации провалилась: враг обнаружил их и начал миномётный обстрел. Тело пришлось оставить.

Через несколько дней вторая попытка также закончилась обстрелом. Бойцы спрятались в подвале, но российский дрон сбросил на дом что-то горючее.

Дым заполнил укрытие, и они чудом спаслись благодаря бетонным перекрытиям.

Лишь через неделю, когда враг потерял интерес к месту, удалась третья попытка. Тело Магнита наконец вынесли.

Его побратима забрали позже, под дождём — лучшая погода для таких операций, когда дроны слепы. Но, как говорит Александр, таких дней в году было всего два.

Не оставить в аду: как эвакуационные группы спасают тела погибших под огнем / 2 Фотографии

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Топографический “кретинизм” убивает: риски эвакуации

Александр, воюющий с июля прошлого года, рассказал о своих первых потерях. Тогда ещё были эмоции, но теперь он понимает их неуместность:

Если пропускать через себя все смерти, что со мной случится?

Эвакуационная группа — это два-три человека. Каждый выход — это разведка: информация от доператоров дронов, командиров, понимание ландшафта, погоды, времени суток.

На позиции идут пешком, потому что техника слишком громкая и является приоритетной целью. Местность часто заминирована и разрушена.

С собой берут минимум: турникеты, оружие, иногда еду для пехотинцев.

Каждый выход — опасность:

Бог его знает, смотрит ли тот дрон на тебя сейчас, или заметит позже.

Александр предупреждает, что топографический кретинизм убивает людей, ведь бойцы могут заблудиться.

Для ориентирования ночью маршруты проходят в сумерках — в серый час, когда вражеские дроны слепы.

Сейчас под Покровском это сложнее: земля выжжена, укрытий нет.

Моисеи на войне: спасение раненых и цена жизни

Эвакуационные группы часто поправляют турникеты раненым. Александр подчёркивает важность защиты живота: даже маленький осколок может убить за несколько часов, а так быстро эвакуировать человека невозможно.

Сейчас медики не выходят с группами, их берегут. Больше вывозят раненых, чем погибших, потому что во время отступления много тел остаются на утраченной территории.

Раненых стараются забрать быстро, но не всегда сразу после боя. Иногда забирают за несколько часов, иногда — за трое суток.

Из-за длительного использования турникетов парни часто остаются без конечностей, но живы.

Иногда эвакуационные выходы каждую ночь. В другое время Александр работает проводником или Моисеем, выводя измождённых бойцов.

Не оставить в аду: как эвакуационные группы спасают тела погибших под огнем / 2 Фотографии

Язык как спасательный круг: как отличить своих

На нуле действуют как наши, так и вражеские эвакуационные группы.

Различить их — большая сложность. Александр подчёркивает:

На самом деле все разговаривают, никто тихо не ходит. И язык имеет значение.

Он рассказал, как раненый три дня ждал эвакуации, а потом, когда начался обстрел, закричал:

Люди, помогите!

Это позволило понять, что это свой.

Были случаи, когда русские солдаты заскакивали в наши окопы, и даже курили вместе, не понимая, кто есть кто.

Моя совесть чиста: мотивация и послание семьям

Эвакуационным группам не благодарят, но внутренняя мотивация Александра проста:

Спасти раненого, чтобы выжил, забрать тело павшего, чтобы его похоронили родные и сами отгоревали.

Он убеждён:

Если моя работа поможет почтить сына, мужа, отца, брата — этого достаточно, чтобы я чувствовал, что поступаю правильно.

Тем родным погибших, кто думает, что на уровне бригады ничего не делается, чтобы достать тела Героев, Александр отвечает:

Это неправда. Обо всех знают, где они находятся, и при первой же возможности эвакуируют. Это же наши люди, мы о них не забываем.

Главное фото: hromadske

Ранее мы сообщали, что оккупанты из России смешивают тела украинских и своих военных, что вызывает новые вопросы относительно гуманитарных норм и военных преступлений.

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