“Якщо довезете, я вас розцілую”: як штурмовики вивезли поранених на мотоциклі росіян

Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади евакуювали поранених побратимів із суміжних підрозділів на затрофеєному в російських військових мотоциклі. Все це трапилося на Покровському напрямку.

Захисники розповіли, як вдалося забрати мотоцикл з-під носа росіян, успішно виконати завдання та врятувати життя.

Як бійці ДШВ намагались зачистити вулицю від росіян

Бійці повинні були зачистити вулицю, на якій перебував противник. Але після виходу в них майже два дні не вдавалося просуватися.

— Противник краще займався розвідкою, помічав нас, починав крити мінометом та скидами, — каже командир штурмової групи Шустрий.

Штурмовик на псевдо Сомалієць додає, що ворог чекав на них у кінці села. Разом з побратимом Кузею зачистили всі будинки, а згодом знайшли бліндаж.

У бліндаж ми заходили тихенько. Було дуже слизько, йшов дощ, але в один прекрасний момент мінімум два агресори почали стріляти. Ми почали теж стріляти. Перші “пташки” почали працювати по мені й Кузі.

Через скид його уразили два осколки, але Сомалієць помітив це пізніше. Згодом зайняли позицію у літній кухні. Аж раптом один окупант вискочив з бліндажа та побіг в їхній бік.

— І я бачу залізні ворота, шиферний паркан, а в ньому великий отвір. Там я його “цинкував”. А з правого боку вже контролював сектор Кузя.

Далі військові ліквідували ворожого солдата та сховалися у підвалі глиняної хати. Врешті росіяни їх помітили та відкрили вогонь.

По рації їм дали команду відійти. Трошки пізніше вони зайшли на вулицю, яку мали зачистити. Потихеньку просувалися, іноді “відкочувались” назад.

— На третій день ми нормально працювали, тому що погода змінилася на нашу користь і “пташки “мало літали. Тоді ми вже просунулися до кінця села, де все почалося.

Військові вибрали місце, сховане за зеленими насадженнями, але виспатися не змогли: прислухалися до роботи ворожого дрона, який літав поблизу.

— В нього сідає батарея, він відлітає і прилітає другий. Вони постійно дзижчали над головою та над “зеленкою” висіли. Ми не рухались, і нас не знайшли. Під вечір прийшла інша група, змінила нас, а ми швиденько вкрали мотоцикл і поїхали.

Як евакуювали поранених на мотоциклі росіян

Про ідею з мотоциклом розповідає третій боєць з позивним Казантип. Спершу він побачив наземний дрон Тарган, який вивозить поранених, а поруч з ним лежав транспортний засіб.

— Прийшов до Шустрого, кажу: “В нас є техніка. Головне, щоб там були ключі”. Але були пробиті переднє колесо та бак.

На позиції перебувало ще двоє поранених, які не змогли вийти із села. Один з них йшов вкрай погано, а інший взагалі не міг пересуватися. Тож вони сховалися у зелених кущах та чекали на допомогу.

— Ми все-таки забрали мотоцикл, швиденько до них доїхали. Я вистрибнув, посадив пацанчика з перебитими ногами до Казантипа на мотоцикл, — каже Шустрий. Згодом боєць забрав й іншого пораненого.

Тим часом бійці із суміжного підрозділу подумали, що за кермом мотоцикла ворожі солдати, та почали обстрілювати.

Військовий, якому повідомили по рації про невідомий транспортний засіб, відкрив вогонь, щоб побачити реакцію. Зрозумівши, що мотоцикл не розвертається, він припинив атакувати. А підлеглим Шустрого вдалося успішно евакуювати хлопців.

— Ми до точки виїхали втрьох, було трошки незручно. І цей “трьохсотий”, коли ми вже доїжджаємо до точки, каже: “Пацани, якщо довезете, я вас розцілую”. Ми доїхали, і я кажу: “Все, можеш починати цілувати”.

Бійці радіють, що змогли врятувати побратимів та вибратися з позиції живими. Вони також зачистили вулицю та ліквідували групи противника.

Мотоцикли та електробайки вже давно стали популярним транспортом на фронті. А подеколи вони мають вирішальне значення. Ми розповідали історію бійця, якому скинули електробайк з дрона.

