Відео Україна

Шахед атакував вогневу групу: воїни ППО про “сюрпризи” з боку росіян

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 20 Жовтня 2025, 09:00 3 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь