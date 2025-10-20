Шахед атакував вогневу групу: воїни ППО про “сюрпризи” з боку росіян

Захисники неба чатують на ворожі Шахеди завжди: і вдень, і вночі, за будь-якої погоди. Військові протиповітряної оборони розгортаються за лічені хвилини та працюють миттєво.

Їхнє головне завдання — знищити повітряні цілі, завадити ворогу атакувати міста та нищити важливі об’єкти. У Повітряних силах показали, як саме оборонці захищають Україну від ворожих цілей на прикладі воїнів Зведеної стрілецької бригади.

Як вогневі групи боронять небо від Шахедів

Командир на псевдо Історик розповідає про свою мобільну групу. Вона працює у полях за будь-якої погоди, незалежно від пори року та часу.

— Ми рухаємося та розгортаємося дуже швидко. Щоб почати роботу, нам потрібні хвилини. В нас зведені підрозділи, зібрали з усіх частин та дали нам сучасний крутий девайс. Працює бездоганно. І ми розуміємо своє завдання, роботу та міру відповідальності.

Група складається з п’яти осіб, серед яких водій та стрілок. Водій, окрім основної роботи, також виконує обов’язки навідника.

— Ми майже постійно на чергуванні. Коли по наших джерелах інформації приходить звістка, що відбулися пуски з Курського напрямку, ми вже маємо уявлення, якими шляхами вони (Шахеди, — ред.) прямують.

Найважче, каже Історик, коли ти доклав максимальних зусиль, щоб збити дрон, але він полетіла далі.

— І ти не знаєш, чи він впав, чи не впав, і яка подальша його доля.

На видимість цілей також впливає погода. У місцевості, де вони базуються, дуже густі тумани. Але і в туман можна успішно працювати.

— Останній Шахед, який ми завалили, по суті в тумані підбитий. На кілька кроків вже нічого видно не було, просто на досвіді, на слух, ми його підбили. Від нього потужний вибух, коли він вибухає.

Крім цього, військові відпрацьовують по ворожих розвідниках. Хоча збивати їх важче: цілі менші за розміром, літають швидше та вище. Історик підкреслює, що противника не варто недооцінювати.

— Це дуже серйозний суперник. Настільки серйозний, що ми постійно вчимося, підстроюємося під польоти їхніх шахедів. Вони постійно міняють тактику, постійно щось удосконалюють.

Одного разу трапилось так, що Шахед нас атакував. Раніше такого не було, вони йшли собі просто прямо до цілі. А цей був керований. Він нас бачив, атакував, опустився над самою машиною, піднявся і змінив курс. Його збили не ми, а інша група.

— Він вийшов з-за посадки настільки швидко, що я не встиг його в тепловізорі побачити. Коли він зайшов на другий круг, тоді я вже по ньому встиг відпрацювати. І тут ситуація, коли або він тебе атакує, або він на тебе падає.

Деякі російські безпілотники вкрай важко збити. Навіть після серії влучань апарат може летіти далі завдяки додатковим джерелам живлення, вбудованим у конструкцію.

Своєю головною мотивацією робити цю роботу Історик називає майбутнє дружини та дітей.

— Грошей ми тут не заробляємо. 60% грошей ми витрачаємо на службу, на свої девайси, в ремонти машин та планшетів. Волонтери дуже нам допомагають.

Він проводить історичну паралель, якою пояснює другу причину служби в ППО.

— Якщо вони прийдуть сюди, то через кілька років ми будемо їсти своїх дітей, будуть голодомори й повне знищення українців. Це і є моя мотивація.

Непростою є робота і наших штурмовиків. Ми розповідали, як група піхотинців захопила російський мотоцикл та вивезла на ньому поранених побратимів.

