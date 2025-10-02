Виносили, як мішені в тирі! Як снайпери ДШВ перетворили ліс на пастку для ворога

Снайперська двійка 80 Галицької бригади Чечен і Бендер бачили у своїх прицілах, як ворог використовував різноманітні тактики для наближення до позицій. У хід йшло все: від стрілецької зброї до газових атак.

Протягом десяти днів бійці ліквідували 15 цілей, які вдалося підтвердити. А загалом роботу снайперів на собі відчули близько трьох десятків російських найманців.

Яку класифікацію вигадали для ворожих солдатів та що згадують про службу на Курщині — розповіли у 80 бригаді ДШВ.

“Спринтери”, “ослики” та “мухомори”: як снайпери Галицької бригади класифікують росіян

Бійці розповідають, як зайшли на позицію в Курській області, де перебували понад 10 днів. Облаштувавшись, чекали моменту, коли зможуть попрацювати.

— Момент настав дуже швидко. У перший день ми облаштувалися, а на наступний день вже почалася перша навала. Вони навіть не знали, що ми там є. Перші кілька разів вони бігали, й ми їх виносили, як мішені в тирі.

Далі окупанти здогадалися, що на позиції вони не одні, та почали відпрацьовувати з обох сторін декількома групами.

— Ми зрозуміли, що працювали окремо три підрозділи. Перший ми називали “спринтери”. Вони йшли легко одягнуті, хтось зі зброєю, хтось без. Старалися максимально швидко пробігти дистанцію, щоб закріпитися в нашому тилу або позиціях.

Далі йшла група “ослики”. Вони були одягнуті в специфічну форму та несли з собою великі рюкзаки, каремати та зброю.

Вони старалися заходити з дальньої дистанції, але по них було зручно працювати, бо вони дуже повільні, — каже Бендер.

Третя група була найкраще підготовленою та досвіченішою. В ній ворожі бійці грамотно вели бій, шукали позиції та вміли добре маскуватися.

— Хтось з нас починав вести бій зі стрілецької зброї, а під шум включався снайпер. Бували дні, що було кілька накатів, бувало до п’яти в день.

Іноді виникали кумедні ситуації. Якось повз їхню позицію пробігали окупанти в касках, замотаних червоним скотчем.

Чечен їх назвав “мухомори, бо каска повністю червоним скотчем замотана. І ти по цій касці спокійно собі працюєш. Бах — і каска впала.

— Ми своє завдання виконали, не дали зрозуміти, що позицію тримають снайпери.

Потім росіяни “образилися”. Саме так описують бійці ситуацію, коли окупанти почали скидати газ. Але встигли одягнути протигази та оминули отруєння.

Воїни підкреслюють, що хоч їм і вдалося успішно нищити окупантів у тому лісі, робота снайпера надзвичайно важка.

— Це холодний розрахунок. Руки не мають тремтіти, ти не маєш розпорошуватись на інші цілі. Особливо враховуючи, що це підхід до нашої позиції з трьох сторін, багато рухомих цілей, плюс газ, міномет і ствольна артилерія.

В особливо важких умовах відбувається порятунок поранених військових. Ми розповідали про медиків бригади Рубіж, для яких кожен такий виїзд начебто в один кінець.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!