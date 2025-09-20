Кожен виїзд — ніби в один кінець: медики НГУ Рубіж про порятунок життів під обстрілами

Ситуація на Покровському напрямку надскладна. Тут росіяни зосередили найбільші сили та постійно атакують наші позиції. Попри шалені обстріли, українські медики щодня під вогнем рятують життя бійців. Як працюють евакуаційні групи у найгарячішій точці фронту?

Чистого неба тут не буває: як рятують життя біля Покровська

Допомогти закрити збір на РЕБ-системи можна за цими реквізитами: 4441111127404543 або посиланням.

Покровський напрямок лишається найважчим на фронті. Щодня тут близько 60 російських атак і штурмів. На відстані 30 хвилин їзди чергують медики бригади Рубіж НГУ. У цій машині пораненим вводять протишокові та знеболювальні засоби, роблять перев’язки.

І тяжких, і легких! Наша основна задача — це швидкість. Чому ця машина? Бо вона дозволяє швидко довезти до стабілізаційного пункту, і є можливість надати допомогу тут, — каже медик на псевдо Паштет.

Головне завдання військових медиків — якомога швидше доставити пораненого до стабпункту. На вагу кожна хвилина, тому в розпорядженні лікарів кілька евакуаційних авто.

Це наша друга евакуаційна машина. На жаль, РЕБу на ній немає, але все-таки ми виїжджаємо за пораненими. Найстрашніше, коли передають, що поранений неуточнений — можна розраховувати на все, що завгодно, — каже медикиня на псевдо Фанта.

Поки евак у дорозі, готують інфузійні розчини, заправляють необхідні препарати у шприци. Один з медиків на постійному зв’язку з парамедиком, у якого на руках поранений боєць.

Найбільша кількість поранень від уламків, вибухів FPV. Вогнепальні тепер трапляються найрідше. Якщо турнікет був накладений більш ніж дві години тому, є загроза втрати кінцівки.

Якщо медики забирають пораненого бійця відразу, йому неабияк щастить. Адже в реаліях сучасної війни поїхати на точку перевантаження у той час, як ворог контролює небо — як піти на вірну смерть. Усе частіше через довгу евакуацію бійці втрачають кінцівки, однак зберігають життя.

Та рятувати життя, як і тримати оборону на Покровському напрямку, без перебільшень, складніше з кожним днем. На цьому напрямку ворог тримає найбільш підготовлених бійців. Вони мають більше озброєння, підтримки та дронів. Активніше працює російська розвідка.

Аби хоч трохи безпечніше забирати поранених і рятувати їхні життя, лікарі просять про допомогу: долучитися до збору на РЕБ для медичних автівок.

Над нами постійно брудне небо. Не було такого, щоб ми виїхали за пораненим, і небо було чистим. Ми самі розуміємо, що це може бути дорога в один кінець, — додає Фанта.

