Для тебе Війна в Україні
Ексклюзив

11 років нерозв’язаних проблем: як спростити повернення і адаптацію українців з окупації

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 13 Вересня 2025, 18:00 7 хв.
Проблеми українців після повернення з окупації
З чим стикаються українці після окупації Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь