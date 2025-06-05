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Виплати ВПО у 2025 році — суми щомісячних надходжень та субсидія на орендоване житло

Ольга Петухова, редакторка сайту 05 Червня 2025, 13:30
Виплати ВПО у 2025 році — суми щомісячних надходжень та субсидія на орендоване житло
Фото Pexels

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