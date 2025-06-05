Виплати ВПО у 2025 році — суми щомісячних надходжень та субсидія на орендоване житло

Війна триває, і люди, які через військові дії покинули свої домівки та переїхали у більш безпечні регіони, й надалі отримуватимуть фінансову підтримку від держави. Якими будуть виплати ВПО (внутрішньо переміщеним особам) у 2025 році — читай у матеріалі.

Виплати ВПО у 2025 році: чи чекати змін

У новому Державному бюджеті України на 2025 рік закладені кошти на соціальний захист людей, які через війну мусять змінити місце проживання. Як і минулого року, внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть фінансову підтримку, на неї виділено 81,8 мільярда гривень.

Загалом буде продовжена програма виплат, яка діяла у 2024 році, зокрема, буде збереженню виплати на проживання для ВПО та виплати для вразливих категорій населення.

Хто має право на виплати у 2025 році

У 2025 році кошти на проживання отримають внутрішньо переміщені особи, які належать до вразливих категорій:

пенсіонери, які отримують менше до 9444 грн;

люди з інвалідністю I чи II групи;

діти з інвалідністю до 18 років;

тяжкохворі діти;

осиротілі діти та діти (до 23 років) позбавлені батьківського піклування;

прийомні батьки.

Допомога дорослим людям з інвалідністю та дітям означених категорій становитиме 3000 гривень. Усі інші отримуватимуть по 2000 гривень.

Виплати приходитимуть два рази на місяць: 15 та 28 числа.

Спеціальна допомога для інших категорій ВПО у 2025 році

Інші категорії внутрішньо переміщених осіб, які потребують фінансової підтримки, можуть звернутися з заявою про її надання. На виплати можуть розраховувати:

родини з дітьми до 14 років, що проживають в зонах активних бойових дій чи в регіонах, де діти не можуть навчатися офлайн;

родини, де один член родини доглядає за особою з інвалідністю I групи або тяжко хворою дитиною;

малолітні діти до 14 років, що виїхали з небезпечної зони без батьків;

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

Аби отримати (або продовжити) виплати, ці люди мають подати спеціальну заяву.

Виплати ВПО у 2025: субсидії на оренду житла

Ті громадяни, які орендують житло, з середини січня 2025 року можуть скористатися новою програмою субсидій на оренду.

Ці виплати будуть доступні тим, чиї витрати на оренду житла перевищують 20% сукупного доходу. Програма розрахована на компенсацію проживання на усіх підконтрольних Україні територіях.

Аби скористатися цією субсидією, ВПО мають укласти офіційний договір оренди. І зареєструвати договір у базі Пенсійного фонду України.

Допомога від держави у межах програми єПідтримка

Як і всі громадяни України, внутрішньо переміщені особи можуть отримати виплату у розмірі 1000 грн в рамках програми зимова єПідтримка. Цю, так звану тисячу Зеленського, можна отримати у січні та лютому 2025 року. Вона нараховується на картку Національного кешбеку або через Укрпошту.

Щоб отримати будь-які виплати, ВПО мають звернутися до органів соціального захисту населення по новому місцю проживання.

Раніше ми розповідали: компенсація за працевлаштування ВПО — що змінилося з 2025 року.

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