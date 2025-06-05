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Выплаты ВПЛ в 2025 году — суммы ежемесячных поступлений и субсидия на арендуемое жилье

Ольга Петухова, редактор сайта 05 июня 2025, 13:30
Выплаты ВПЛ в 2025 году — суммы ежемесячных поступлений и субсидия на арендуемое жилье
Фото Pexels

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