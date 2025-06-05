Выплаты ВПЛ в 2025 году — суммы ежемесячных поступлений и субсидия на арендуемое жилье

Война продолжается, и люди, которые из-за военных действий покинули свои дома и переехали в более безопасные регионы, и в дальнейшем будут получать финансовую поддержку от государства. Какими будут выплаты ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) в 2025 году — читай в материале.

Выплаты ВПЛ в 2025 году: ждать ли изменений

В новом Государственном бюджете Украины на 2025 год заложены средства на социальную защиту людей, которые виз-за войны должны были изменить место жительства. Как и в прошлом году, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать финансовую поддержку, на нее выделено 81,8 миллиарда гривен.

В целом будет продолжена программа выплат, действовавшая в 2024 году, в частности, будут сохранены выплаты на проживание для ВПЛ и выплаты для уязвимых категорий населения.

Кто имеет право на выплаты в 2025 году

В 2025 году средства на проживание получат внутренне перемещенные лица, принадлежащие к уязвимым категориям:

пенсионеры, получающие до 9444 грн;

люди с инвалидностью I или II группы;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

тяжелобольные дети;

осиротевшие дети и дети (до 23 лет) лишенные родительской опеки;

приемные родители.

Помощь взрослым людям с инвалидностью и детям указанных категорий составит 3000 гривен. Все остальные будут получать по 2000 гривен.

Выплаты будут приходить два раза в месяц: 15 и 28 числа.

Специальная помощь для других категорий ВПЛ в 2025 году

Другие категории внутренне перемещенных лиц, нуждающиеся в финансовой поддержке, могут обратиться с заявлением о ее предоставлении. На выплаты могут рассчитывать:

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зонах активных боевых действий или в регионах, где дети не могут учиться в оффлайн режиме;

семьи, где один член семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или тяжело больным ребенком;

малолетние дети до 14 лет, выехавшие из опасной зоны без родителей;

беременные женщины, начиная с 30 недели беременности.

Чтобы получить (или продлить) выплаты, эти люди должны подать специальное заявление.

Выплаты ВПЛ в 2025: субсидии на аренду жилья

Те граждане, которые арендуют жилье, с середины января 2025 могут воспользоваться новой программой субсидий на аренду.

Эти выплаты будут доступны тем, чьи расходы по аренде жилья превышают 20% совокупного дохода. Программа рассчитана на компенсацию проживания на всех подконтрольных Украине территориях.

Чтобы воспользоваться этой субсидией, ВПЛ должны заключить официальный договор аренды. И зарегистрировать его в базе Пенсионного фонда Украины.

Помощь от государства в рамках программы єПідтримка

Как и все граждане Украины, внутренне перемещенные лица могут получить выплату в размере 1000 грн в рамках программы зимняя поддержка. Эту, так называемую тысячу Зеленского, можно получить в январе и феврале 2025 года. Она начисляется на карточку Национального кэшбека или через Укрпочту.

Чтобы получить любые выплаты, ВПЛ должны обратиться в органы социальной защиты населения по новому месту жительства.

Раньше мы рассказывали: компенсация за трудоустройство ВПЛ — что изменится с 2025 года.

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