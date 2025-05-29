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Компенсация за трудоустройство ВПЛ — что изменилось с 2025 года

Виктория Мельник, журналист сайта 29 мая 2025, 16:15
Компенсация за трудоустройство ВПЛ — что изменилось с 2025 года
Фото Pexels

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