Компенсация за трудоустройство ВПЛ — что изменилось с 2025 года

Из-за войны Украина столкнулась с глобальными проблемами: падение экономики, миграция, разрушения, отток рабочей силы. В то же время многие переселенцы из более опасных регионов, которые переехали ближе к западу и центру Украины, вынуждены снова искать работу в военное время.

Работодатели, трудоустраивающие внутренне перемещенных лиц, могут получить компенсации от государства.

В частности, по данным Министерства экономики Украины, за 2024 год государство компенсировало предпринимателям 270 млн грн за трудоустройство более 13 тыс. ВПЛ.

В нашем материале рассказываем, как получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ в 2025 году и куда обращаться.

Компенсация за трудоустройство ВПЛ: кто имеет право

Работодатель, взявший на работу лицо, которое во время военного положения стало ВПЛ, имеет право на возмещение за трудоустройство таких лиц.

Это прописано в законе О введении военного положения в Украине.

Не имеют права на компенсацию работодатели, являющиеся бюджетными учреждениями, за исключением поставщиков социальных услуг, фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Условия назначения компенсации

Компенсация за трудоустройство ВПЛ назначается работодателям за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в том числе работе по совместительству.

Для того чтобы государство насчитало компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенного лица, должны выполняться следующие условия:

работодатель состоит на учете как плательщик ЕСВ;

размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не ниже размера минимальной заработной платы;

подана налоговая отчетность за четвертый квартал 2021 года или годовая отчетность за 2021 год;

лицо из числа внутренне перемещенных лиц может быть трудоустроено на определенных условиях один раз;

работодатель обязан обратиться за назначением помощи не ранее чем через пять календарных дней после трудоустройства внутренне перемещенного лица.

Продолжительность компенсации не может превышать трех месяцев со дня трудоустройства ВПЛ.

Максимальная продолжительность компенсации затрат со дня трудоустройства ВПЛ с инвалидностью составляет шесть месяцев.

Размер и сроки компенсации

Государственный центр занятости отмечает, что сумма компенсации за трудоустройство ВПЛ — 8000 грн за каждого трудоустроенного. Эти средства можно использовать для оплаты труда переселенцев. Срок предоставления услуги — до пяти дней.

Где оформить компенсацию за трудоустройство ВПЛ

Работодатель, желающий оформить компенсацию за устроенного на работу ВПЛ, может обратиться в городской, районный, городской районный центр занятости. Нужно написать бумажное заявление или же оформить его онлайн на портале Дія.

Для этого необходимо создать электронный пользовательский кабинет на портале Дія и пройти идентификацию.

После этого работодатель должен указать актуальную информацию, которую у него запросят на портале, и предоставить расчетный счет.

Какие нужны документы

Кроме заявления, которое подает работодатель, следует также добавить:

копию приказа о трудоустройстве;

документ, подтверждающий трудоустройство;

сведения о работниках, являющихся застрахованными лицами, и их документы;

копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Основания возврата полученных средств за трудоустройство ВПЛ

Работодатель, получавший компенсации за трудоустройство ВПЛ, должен вернуть эти средства в региональный центр занятости, если:

трудовые отношения между работодателем и ВПЛ прекращены: в таком случае до истечения срока выплаты компенсации расходов работодатель в течение пяти рабочих дней со дня такого прекращения обязан вернуть сумму неиспользованной компенсации расходов на счет регионального центра занятости;

Подлежащая возврату сумма определяется как разница между суммой компенсации расходов — 8000 грн — и ее размером, рассчитанным пропорционально отработанному работником времени в месяц.

есть подтверждение по результатам дополнительной проверки факта несоответствия работодателя или работника требованиям Порядка, полученным по результатам верификации, осуществленной Минфином;

компенсация была использована неправильно и нарушен закон о выплатах от 24 февраля 2022 года.

За почти три года полномасштабной войны многие украинцы, имевшие статус ВПЛ, уже хотят его отменить. Как это сделать мы объясняли в нашем другом материале.

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