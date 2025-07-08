Житло для маріупольців: у Білій Церкві стартувало будівництво нового кварталу

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка відкриває шлях до будівництва нового житлового кварталу для внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя. Проект реалізує Міністерство розвитку громад спільно з Маріупольською міською радою.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Житло зводитимуть у місті Біла Церква на Київщині, щоб допомогти маріупольцям, які були змушені покинути свій дім через війну.

Це буде перший масштабний проект такого типу в Україні. Заплановано побудувати понад тисячу квартир, де можуть жити понад три тисячі людей.

Житловий комплекс буде муніципальним — його надаватимуть переселенцям на соціальних умовах через прозору систему, щоб кожен міг отримати квартиру справедливо.

Перший етап передбачає зведення десяти житлових будинків у Білій Церкві, що дасть змогу надати житло для понад 1 500 маріупольців.

Проєкт фінансується з бюджету Маріупольської громади — сума перевищує 5 мільярдів гривень.

До нього також планують долучити міжнародних партнерів, які можуть забезпечити співфінансування.

Окрім цього, для тих, хто хоче купити власне житло, але не має на це достатньо грошей, передбачено пільгове іпотечне кредитування. Особливу увагу приділяють військовим, ветеранам, багатодітним сім’ям і людям з інвалідністю.

Інфраструктура нового кварталу буде сучасною і комфортною. Там облаштують дитячі садки, магазини, сервісні центри і безпечні місця для відпочинку.

Житло для маломобільних людей розмістять на перших поверхах, щоб їм було зручно пересуватися.

Для будівництва обрали земельну ділянку площею 11 гектарів, яка належить громаді.

Планують, що роботи триватимуть до двох років.

Орендна плата за житло не перевищуватиме 30% від середнього доходу родини, що робить його доступним для більшості переселенців.

Пріоритет отримають сім’ї військових, родини загиблих, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю.

Фінансування проекту здійснюється за кошти бюджету Маріупольської громади, також очікують підтримку міжнародних партнерів. У майбутньому таку модель планують поширити на інші громади, щоб допомогти якомога більшій кількості переселенців.

Будівельні роботи розпочнуться вже цього року. Реалізація проєкту розрахована на два роки, а згодом подібну модель планують масштабувати на інші громади України.

В Україні досі немає фонду соціального житла, а ті, хто його потребує, стоять у мертвих чергах, яких десятки. Ми розбиралися, як держава хоче змінити підхід — і чому нова модель житлової політики може стати шансом для тисяч родин.

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