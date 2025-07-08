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Житло для маріупольців: у Білій Церкві стартувало будівництво нового кварталу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Липня 2025, 17:00
Житло для маріупольців: у Білій Церкві стартувало будівництво нового кварталу
Фото Pexels

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