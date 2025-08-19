Кожен четвертий отримує виплати: скільки ВПО в Україні у 2025 році

Мільйони українців за останнє десятиліття стали біженцями у рідній країні. Росіяни з 2014 року відбирають домівки та майно, яке наживали наші люди. Фронт посувається не на нашу користь, тож тих, кому доводиться залишати рідний дім, щодня більшає.

Скільки внутрішніх переселенців в Україні? Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, передає Укрінформ.

Скільки переселенців в Україні: дані 2025

Новопризначений міністр під час поїздки до Запоріжжя поділився, скільки українців стали переселенцями. За його словами, у реєстрі внутрішньо переміщених осіб на сьогодні є 4,4 млн осіб.

Варто зазначити, що мільйони українців, які втратили все, також виїхали за кордон, не оформлювалися як ВПО і не подавалися на допомогу. Тож реальна кількість переселенців з окупованих територій може бути значно більшою.

Майже мільйон українців отримують виплати ВПО. Під час поїздки до прифронтового Запоріжжя міністр заслухав проблеми людей, зокрема стосовно житла. Також Улютін відвідав ветеранів у центрі реабілітації.

Улютін поділився, що найбільшою проблемою для ВПО є саме житло.

Ми всі розуміємо, що це найбільш проблемне і болюче питання, яке потребує значного ресурсу, якщо ми хочемо зробити одномоментно і для всіх. Уряд прийняв програму, яка передбачає компенсацію першого внеску по кредиту. Також держава бере на себе комісії банку.

Вікна також розповідали про нову програму іпотеки для внутрішньо переміщених українців.

Однак житловий фонд, в якому можна придбати квартиру за допомогою іпотеки, має бути не старшим за 20 років від моменту введення в експлуатацію.

У Запорізькій області зареєстровані понад 200 тисяч ВПО. Однак у місті налічується всього 180 нових квартир, що підходять під умови іпотеки.

ВПО — це значний ресурс, це люди, які можуть розвивати регіон. Надзвичайно важливо, щоб вони ставали частиною соціуму, підтримували економіку. І 30% може дофінансовувати саме територіальна громада, яка хоче, щоб у ній залишалися люди, — додав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Одним із міст, куди переселяють українців зі Сходу, є Павлоград. Однак там уже бракує вільних кімнат для розселення. Куди тепер евакуюватимуть людей?

