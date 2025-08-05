Відео Україна

Павлоград не гумовий: чому людям зі Сходу немає де жити

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Серпня 2025, 20:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь