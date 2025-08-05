Павлоград не гумовий: чому людям зі Сходу немає де жити

Близько 350 людей приймає транзитне містечко у Павлограді — біженців з Донеччини та прифронтових селищ Дніпропетровської області. Люди встигають забрати лише найнеобхідніше — документи та речі.

Тим часом у самому містечку бракує вільних кімнат для розселення. В ефірі телемарафону розповіли, де готові прийняти переселенців далі та які умови пропонують.

Як Павлоград приймає біженців з Донеччини та Дніпропетровщини

Біля одного з волонтерських наметів черга. Напередодні сюди евакуювали людей із Добропілля. Олена виїхала з донькою та кішкою Асею. Довго не наважувалася покинути рідну домівку, та ворог уже за 10 км від міста.

Сергія щойно привезли із Добропільської лікарні. Він сам із Мирнограда. Тиждень тому потрапив під російську авіабомбу. Осколки прошили йому живіт. Дістатися безпечнішого місця Сергієві й ще десяткам людей допоміг волонтер Едуард.

— Ситуація там дуже критична, є шляхи, котрі занадто ризиковані, дуже багато дронів. На вулицях сьогодні я бачив набагато менше людей, ніж позавчора. Звісно, що багато хто, хто має змогу, самостійно виїжджає, хто не має змогу звертається до нас і до наших партнерів.

Щодня до транзитного центру евакуйовують близько 350 людей, дехто приїздить самостійно, аби оформити статус ВПО, відновити документи чи знайти нове місце для життя.

Тут люди можуть оформити грошову допомогу, отримати продукти та гігієнічні набори. На базі центру працюють декілька організацій, які оформлюють різноманітну допомогу.

— У нас на ранок було в пункті 108 людей за його нормального завантаження до 80, максимум 100. Тобто протягом останнього місяця люди виїжджають і виїжджають, — каже одна з працівниць центру.

Волонтерам дедалі складніше знайти місце для розселення біженців. Нині прихисток дають лише у кількох західних регіонах. Кожного дня інформація змінюється, а місць стає все менше і менше.

Найактивніше приймає Рівненська, Хмельницька та Закарпатська області. Наразі місця для маломобільних людей повністю заповнені.

Ірина з донькою Вікторією у містечку понад тиждень. Волонтери шукають для них нову оселю. У дитини ДЦП, тому їй потрібні особливі умови проживання. Поки що знайти потрібну оселю не можуть.

— Річ у тому, що наразі державного розселення, як такого нема. Всі можливості, нам так пояснюють, вичерпані. Дуже багато людей просто не можуть рухатися далі. Не знають куди, нема транспорту, не ходить туди потяг, нема грошей на потяг, — стверджує координаторка медичного супроводу та евакуації БФ Cхід SOS Ольга Владимирова.

До того ж мешканці Дніпропетровщини поки що не мають права скористатися безкоштовним евакуаційним потягом. Нині волонтери ініціювали лист до Дніпропетровської ОВА, яка своєю чергою пообіцяла передати цю інформацію далі.

А доки волонтери у пошуках вільних місць, у центрі довелося поставити ліжка навіть у коридорах. Для жителів містечка організували триразове харчування.

Ми також розповідали про нову модель соціального житла – у черзі на нього вже понад 600 тисяч людей.

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