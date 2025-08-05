Павлоград не резиновый: почему людям с востока негде жить

Около 350 человек принимает транзитный городок в Павлограде — беженцев из Донбасса и прифронтовых поселков Днепропетровской области. Люди успевают забрать только самое необходимое — документы и вещи.

Тем временем в самом городке не хватает свободных комнат для расселения. В эфире телемарафона рассказали, где готовы принять переселенцев и какие условия предлагают.

Как Павлоград принимает беженцев из Донецкой и Днепропетровской области

Возле одной из волонтерских палаток очередь. Накануне сюда были эвакуированы люди из Доброполья. Елена уехала с дочерью и кошкой Асей. Долго не решалась покинуть родительский дом, но враг уже в 10 км от города.

Сергея только что привезли из Добропольской больницы. Сам он из Мирнограда. Неделю тому назад попал под российскую авиабомбу. Осколки прошили ему живот. Добраться до безопасного места Сергею и еще десяткам людей помог волонтер Эдуард.

— Ситуация там очень критическая, есть слишком рискованные пути, очень много дронов. На улицах сегодня я видел гораздо меньше людей, чем позавчера. Конечно, многие, кто имеет возможность, самостоятельно уезжает, кто не может обращаться к нам и к нашим партнерам.

Ежедневно в транзитный центр эвакуируют около 350 человек, некоторые приезжают самостоятельно, чтобы оформить статус ВПЛ, восстановить документы или найти новое место для жизни.

Здесь люди могут оформить пособие, получить продукты и гигиенические наборы. На базе центра работает несколько организаций, которые оформляют разнообразную помощь.

— У нас на утро было в пункте 108 человек при его нормальной загрузке до 80, максимум 100. То есть в течение последнего месяца люди уезжают и уезжают, — говорит одна из работниц центра.

Волонтерам все сложнее найти место для расселения беженцев. В настоящее время приют дают только в нескольких западных регионах. Каждый день информация меняется, а мест становится все меньше и меньше.

Активнее всего принимает Ровенская, Хмельницкая и Закарпатская области. В настоящее время места для маломобильных людей полностью заполнены.

Ирина с дочерью Викторией в городке больше недели. Волонтеры ищут для них новый дом. У ребенка ДЦП, поэтому ему требуются особые условия проживания. Пока что найти нужное жилье не могут.

— Дело в том, что пока государственного расселения как такового нет. Все возможности, нам так объясняют, исчерпаны. Очень многие просто не могут двигаться дальше. Не знают куда, нет транспорта, не ходит туда поезд, нет денег на поезд, — утверждает координатор медицинского сопровождения и эвакуации БФ Cхід SOS Ольга Владимирова.

К тому же, жители Днепропетровской области пока не имеют права воспользоваться бесплатным эвакуационным поездом. Волонтеры инициировали письмо в Днепропетровскую ОВА, которая в свою очередь пообещала передать эту информацию дальше.

А пока волонтеры в поисках свободных мест в центре пришлось поставить кровати даже в коридорах. Для жителей городка организовали трехразовое питание.

Мы также рассказывали о новой модели социального жилья — в очереди на него уже более 600 тысяч людей.

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