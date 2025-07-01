В очередях — более 600 тысяч человек: что известно о новой модели социального жилья

В Украине большие проблемы с расселением и вообще с обеспечением жильем внутренне перемещенных лиц. С одной стороны, у государства много жилья, которое можно было бы раздать людям, что его потеряли. С другой стороны, этого не делают, и переселенцы вынуждены либо искать жилье самостоятельно, либо жить в совершенно других условиях.

Именно поэтому во время полномасштабной войны заговорили о социальном жилье, как в Европе. Сейчас разрабатывается модель, которая позволит расселить не менее 50 тысяч украинцев, потерявших жилье.

В Украине разрабатывают модель социального жилья на 50 тыс. квартир

В Украине до сих пор нет собственного фонда социального жилья. Изменить ситуацию и запустить этот процесс должен законопроект № 12377. Громады уже начали его строить.

Подробнее о социальном жилье рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. По ее словам, 600 тысяч украинцев стоят в очереди на жилье, которого пока нет.

Очереди, которые не двигаются. Жилье, которого нет. Программы, которые никто не реализует. Имитация жилищной политики, закрепленной в Жилищном кодексе 1983 года.

Сейчас ситуация такова, что существует более 10 различных очередей на получение квартир. Продвижение по ним происходит непрозрачным образом. Люди получают около сотни квартир в год, которые затем сразу же приватизируют.

В целом с 2022 года количество украинцев, нуждающихся в социальном жилье, увеличилось на несколько миллионов. И на данный момент доступно несколько десятков объектов жилья. 11 громад из 721 сообщили, что у них есть программы по реконструкции или строительству такого жилья.

Законопроект 12377 призван отменить советские нормы и ввести единые и современные. Также документ создаст трехуровневую систему стратегий — государственную, региональную и местную. Это позволит планировать строительство жилья на основе реальных данных.

После голосования за закон будет создан государственный фонд социального и служебного жилья. Он будет пополняться ежегодно и исключит возможность приватизации жилья.

Для людей, проживающих в социальных квартирах, размер арендной платы будет определяться индивидуально — с учетом доходов семьи. Государство будет предоставлять субсидии малообеспеченным семьям.

Для тех, кто в очереди, будет создан единый цифровой реестр заявлений — теперь невозможно будет “продвинуть” кого-то быстрее на получение квартиры. В социальном жилищном фонде также будут квартиры для военных, врачей, спасателей и педагогов.

Это также важный показатель для Ukraine Facility — европейской программы финансирования, которую Украина не имеет права потерять. Принятие законопроекта — одно из условий дальнейшей поддержки со стороны ЕС, — написала Шуляк.

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