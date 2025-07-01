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В очередях — более 600 тысяч человек: что известно о новой модели социального жилья

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 июля 2025, 16:00
Социальное жилье
Фото Pexels

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