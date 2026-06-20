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Во Всемирный день беженцев развенчиваем мифы о вынужденных переселенцах

Виктория Мельник, журналист сайта 20 июня 2026, 08:00 4 мин.
День беженцев
Фото Pexels

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