Во Всемирный день беженцев развенчиваем мифы о вынужденных переселенцах

Сомалийско-британская писательница и поэтесса Уорсен Шайр как-то написала сильное стихотворение под названием Дом, где резко ответила на все упреки в отношении сирийских беженцев. Последние были вынуждены бежать от опасности, которая могла убить.

До начала российско-украинской войны Украина принимала беженцев из стран, охваченных войнами. С 2014 года украинцы узнали о существовании статуса ВПЛ, а уже в 2022 году — сами граждане суверенной Украины стали искать убежище за рубежом.

До сих пор существует немало стереотипов о беженцах. На чем они основаны и почему украинцам важно говорить о проблемах вынужденных переселенцев не только раз в год — редакция Вікна-новини разбирает тему во Всемирный день беженцев.

Всемирный день беженцев

Всемирный день беженцев — это международный день, назначенный Организацией Объединенных Наций в честь беженцев по всему миру. День беженцев отмечают 20 июня ежегодно. Он напоминает о мужестве и силе тех людей, которые вынужденно покинули свои дома из-за войн, конфликтов или преследований.

Всемирный день беженцев провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.

Глобальная цель — чтобы сообщество прониклось состраданием к людям-беженцам.

Известная голливудская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли, которая до недавнего времени была послом доброй воли ООН, как-то отмечала: самое большое желание любого беженца — вернуться домой.

— В странах, где людям приходится покидать свои дома из-за преследований и насилия, нужно найти политические решения, восстановить мир и терпимость, чтобы беженцы могли вернуться домой.

На мой взгляд, возвращение домой — это самое глубокое желание большинства беженцев.

В настоящее время в Украине беженцами стали более восьми миллионов человек, а пять из них подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.

По данным Центра экономической стратегии, январь 2026 года за рубежом остается 5,6 млн украинских беженцев. — 4 млн из них покинули Украину из-за западных границ.

— С начала полномасштабной войны и до конца 2025 года границу на выезд из Украины пересекли 60,4 млн раз, а на въезд — 56,3 раза; разница между этими числами показывает количество выехавших и не вернувшихся людей, — говорится в сообщении.

По данным Евростата, в конце апреля 2026 года статус временной защиты в странах ЕС имели 4,37 млн ​​украинцев, выехавших из страны из-за войны (это на 42 990 человек, или на 1% больше, чем в конце марта).

Стереотипы о беженцах

Несмотря на движения равенства и время избавления от стереотипов, мир до сих пор остается ксенофобным и враждебным к национальным группам, которые не похожи на постоянно проживающие группы на некоторой территории.

Активно подобные стереотипы распространяли и СМИ.

Самым распространенным мифом о беженцах является мнение, что эти люди ищут лучшую жизнь в других государствах. А на самом деле беженцы — люди, которые покинули всю свою жизнь и ищут безопасность для себя.

Американская писательница и актриса Терри Хэтчер о беженцах говорила так: “Они в безопасности, но они не в своих домах. И это катастрофа”.

Во Всемирный день беженцев Миграционная платформа EWL описала и опровергла ключевые мифы и стереотипы касательно украинцев-беженцев. Среди прочего, например, много информационных вбросов со стороны российской пропаганды.

Украинцы едут на заработки. Этот миф действительно активно развивается российской пропагандой, ведь РФ убеждает: украинцы едут в Европу не от войны, а от бедности.

Необразованность. В наших головах укоренилось впечатление, что все беженцы — необразованные. Последнее исследование EWL показало, что в группе мигрантов и беженцев высшее или незаконченное высшее образование имеет более половины группы (56%). А украинских детей в школах ЕС часто хвалят за быстрое овладение языком и глубокие знания в науках.

Беженцы за границей не работают. Это не так, исследование EWL доказало, что 78% беженцев в Польше уже нашли или стремятся найти работу. К тому же, большинство беженцев помогают своей стране средствами.

Все беженцы — бедные. Вспомним только то, сколько ныне закрытых и уничтоженных заводов, производств, предприятий. Так что вполне логично, что за границу выезжали и владельцы этих предприятий.

Ранее мы рассказывали, какие выплаты получают украинские беженцы в ЕС и где они самые большие.

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Главное фото: Depositphotos.

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