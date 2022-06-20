Мир

Рекордное количество перемещенных в мире! Всемирный день беженцев в этом году коснулся и Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 июня 2022, 11:00
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