Рекордное количество перемещенных в мире! Всемирный день беженцев в этом году коснулся и Украины

Не так давно Украина еще сама принимала беженцев из разных стран. Чаще всего это были люди из Афганистана, Сирии, Ирака. В 2014 году наша страна впервые столкнулась с проблемой внутренне перемещенных лиц. По состоянию на март 2015 года общее число лиц, покинувших свои дома в результате войны на Донбассе, составляло около 2 млн человек.

Сейчас украинский народ не понаслышке знает, что такое быть беженцем. Ведь с 24 февраля 2022 года по состоянию на 11 мая из Украины выехало более 6 млн человек. Большое количество украинцев нашли убежище в Польше, Румынии, Венгрии, Чехии и других соседних странах.

20 июня отмечают Всемирный день беженцев. Поэтому Вікна решили рассказать тебе об этом дне и ситуации с беженцами в мире. Отметим, что проблема беженцев является одной из самых больших в мире. Ведь из-за вооруженных конфликтов, природных катаклизмов и угрозы жизни люди ищут безопасности в других странах.

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Что такое Всемирный день беженцев

Всемирный день беженцев — это международный день, назначенный Организацией Объединенных Наций в честь беженцев по всему миру. В этот день признают и чтят силу и мужество людей, вынужденных покинуть родную страну.

Всемирный день беженцев освещает их права и потребности и защищает их. Это своего рода напоминание, что беженцы такие же люди, как и другие граждане определенной страны. В этот день во всем мире проводится много мероприятий, привлекающих внимание к проблеме беженцев в мире и призывающих людей их поддерживать.

История Всемирного дня беженцев

Ранее, 20 июня, отмечался День африканских беженцев. Однако в 2001 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию, выражавшую солидарность с Африкой.

В то время в стране уже было большое количество беженцев, значительная часть которых находилась в зоне афганского конфликта и на Балканах.

Согласно принятой резолюции Генеральная Ассамблея отметила 50-летие Конвенции о статусе беженцев (1951 года). Соответственно, Организация африканского единства согласилась, чтобы Всемирный день беженцев отмечался одновременно с Днем африканских беженцев.

Также в 1950 году было создано Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Кто такой беженец

Согласно статье 1 Закона Украины О беженцах, под термином “беженец” понимается лицо, которое не является гражданином Украины и в результате вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности и т.д. находится за пределами страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны.

Предоставление статуса “беженец” имеет соответствующие юридические последствия. Обязательства государства о помощи беженцам и их защите закреплены, в частности, Конвенцией ООН и определены Законом Украины О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите. Закон регламентирует процедуру получения статуса беженца в Украине и определяет сам статус.

Благодаря наличию этого статуса, беженцы могут получать определенную помощь от государства, которое предоставило такой статус, а именно: денежные выплаты и пенсии, получение образования, здравоохранение, отправление религиозных культов, судебная защита и т.д.

Однако, когда человек подает заявление для получения статуса беженца, он не имеет права покидать страну, в которой его подал, в течение всего времени рассмотрения. Это может занять до шести месяцев и даже больше. Кроме того, получить работу можно только после получения статуса.

Сколько беженцев в мире

17 июня 2022 года UNICEF опубликовали отчет, в котором говорится, что количество детей-беженцев в мире на конец 2021 года составило 36,5 млн.

— Эти цифры не включают детей, перемещенных в результате климатических и экологических потрясений или катастроф, а также детей, перемещенных в 2022 году, в частности в результате войны в Украине, — говорится в отчете.

По данным UNICEF, за последнее десятилетие количество беженцев в мире выросло более чем вдвое, а дети составляют почти половину общего количества.

Более трети детей — перемещенных лиц живут в странах Африки к югу от Сахары (3,9 млн, или 3%), одна четверть — в Европе и Центральной Азии (2,6 млн, или 25%) и 13% (1,4 млн) на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Поскольку количество детей — перемещенных лиц и детей-беженцев достигает рекордно высокого уровня, доступ к необходимой поддержке и услугам, таким как здравоохранение, образование и защита, становится недостаточным, — заявили в UNICEF.

Общее количество беженцев в мире в настоящее время составляет более 100 млн человек.

— Сто миллионов — это резкая тревожная цифра. Это рекорд, который никогда не следовало устанавливать, — сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

— Это должно служить тревожным звонком для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, вынуждающих невинных людей покидать свои дома, — подчеркнул Гранди.

Кто из звезд помогает беженцам

Недавно в Украину приехал голливудский актер и режиссер Бен Стиллер, а накануне он посетил украинских беженцев в Польше.

Актер, известный по ролям в фильмах Примерный самец, Ночь в музее, Знакомство с родителями и Дюплекс, является послом доброй воли ООН.

В последние шесть лет все свое свободное время посвящает вопросам волонтерства и помощи беженцам во всем мире. Ранее Бен Стиллер посещал Иорданию, Гватемалу и Ливан.

Голливудская актриса Анджелина Джоли также является послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Свою благотворительную деятельность актриса начала еще в 2001 году после съемки фильма Лара Крофт — расхитительница гробниц в Камбодже. В том же году актриса впервые посетила лагерь беженцев в Пакистане.

Анджелина Джоли помогает решать вопросы беженцев более чем в 20 странах мира, среди которых Пакистан, Камбоджа, Намибия, Эквадор, Кения, Сирия, Ирак и многие другие.

Актриса с первого дня полномасштабной войны в Украине поддерживает наших граждан и помогает им. А также Джоли приезжала во Львов, чтобы пообщаться с людьми, пострадавшими от войны.

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм также является послом доброй воли с 2005 года. Спортсмен активно поддерживает благотворительную организацию Help for Heroes, направленную на помощь раненым военнослужащим, возвращающимся из Ирака и Афганистана.

Актер сотрудничает с UNICEF, поэтому разрешил на своей странице в Instagram, которая имеет аудиторию более 74 млн подписчиков, продемонстрировать, как украинские врачи спасают жизнь новорожденных во время войны. Таким образом удалось привлечь внимание к войне в Украине и проинформировать людей о настоящем положении вещей.

Фильмы, посвященные беженцам

Капернаум (Capernaum, 2018)

Конечно, ты не собираешься подавать в суд на собственных родителей за то, что они дали тебе жизнь, не правда ли? Но именно так поступил 12-летний Зейн из Сирии в фильме Капернаум, номинированный на Оскар в 2019 году.

В фильме принимали участие актеры-аматоры. Людей нашли во время уличного кастинга в Бейруте. Фильм оказал существенное влияние на жизнь семьи Зейна. С помощью УВКБ ООН им предоставили убежище в Норвегии.

Кстати, Бен Стиллер присутствовал на показе фильма Капернаум в Нью-Йорке.

Человеческий поток (Human flow, 2017)

Документальный фильм, снятый в 23 странах режиссером Аем Вэйвеем, изображает реальность “кризиса беженцев” в современном мире. Фильм сосредотачивается на странах, особенно пострадавших от наибольшего количества беженцев: Греция, Турция, Франция, Германия, Иордания, Кения, Ирак.

Лай собак вдалеке ( The Distant Barking of Dogs) (2017)

Документальный фильм о Донбассе, номинированный на Эмми 2020 в категории Выдающийся документальный фильм о текущих событиях. События на Востоке Украины во время войны были описаны в фильме режиссера Саймона Леренга Уилмонта.

Эта кинолента показывает жизнь десятилетнего украинского мальчика Олега в течение года. Олег живет с бабушкой Александрой в маленькой деревне Гнутово. Им некуда ехать, поэтому наблюдают, как другие покидают село. Глазами Олега фильм показывает, что означает взросление в зоне войны.

Ранее мы рассказывали, сколько украинцев выехали за границу из-за войны и какой демографический кризис это вызвало.

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