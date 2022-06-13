Мы можем потерять 5 млн украинцев! Элла Либанова об эмиграции и кризисе рабочих рук в Украине

Директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова в телемарафоне единых новостей рассказала об украинских эмигрантах и ​​массовом выезде за границу людей, чьи дома оказались в горячих точках.

Многие украинцы остаются за границей. Что должно делать государство, чтобы после войны они вернулись в Украину?

Сколько человек никогда не вернется в Украину

По данным пограничников, с начала войны выехали более 4 млн человек. Среди них и те, кто ездил по делам, отдыхали и т. д.

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Осесть в Западной Европе или других странах может от 500 тысяч до 5 млн. Это зависит от протекания активной фазы войны. Чем быстрее она закончится, тем меньше украинцев покинет государство.

Демографическая ситуация в Украине

Элла Либанова отметила, что многие годы в Украине наблюдается старение нации. Также она прогнозирует, что это будет продолжаться, ведь многие женщины и дети не вернутся.

Женщины с детьми адаптируются за границей, а затем заберут своих мужчин — при условии худших сценариев продолжения войны.

Семьи-то воссоединятся, но не в Украине. Вот чего я боюсь, — сказала она.

Что должно делать государство

Чтобы не допустить такого оттока граждан, государство должно поддерживать связь с этими людьми: работа, обучение и т. д.

Государство должно давать возможность работать дистанционно. Таким образом, украинцы будут знать, что у них есть рабочее место в Украине.

Элла Либанова сказала, что нужно запустить систему онлайн-обучения для украинских мам, которая позволит осваивать новые профессии дома.

Внутреннее переселение украинцев

А вот внутренняя миграция в пределах Украины, говорит Элла Либанова, очень хорошо отразится на трансформации украинской нации.

Будет перемешивание, мы перестанем думать, что украинцы из условного Запорожья чем-то принципиально отличаются от Франковска.

Властям следует уже сейчас определяться с тем, как восстанавливать экономику Украины в условиях миграции. Ожидать бейби-бума, как после Второй мировой, не стоит.

Дети будут рождаться только в том случае, когда будет стремительное повышение уровня жизни и улучшение его качества, когда будут жилищные условия для родителей. Но сразу после войны этого не последует.

Ранее мы рассказывали, планируют ли возвращаться украинцы из Польши.

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