Украина

Мы можем потерять 5 млн украинцев! Элла Либанова об эмиграции и кризисе рабочих рук в Украине

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 13 июня 2022, 21:00

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