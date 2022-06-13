Ми можемо втратити 5 млн українців! Елла Лібанова про еміграцію та кризу робочих рук в Україні

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова під час телемарафону Єдині новини розповіла про українських емігрантів та масовий виїзд за кордон людей, чиї будинки опинилися у гарячих точках.
Чимало українців залишаються за кордоном. Що має робити держава, щоб після війни вони повернулися в Україну?
За даними прикордонників, від початку війни виїхали понад 4 млн людей. Серед них і ті, хто їздили у справах, відпочивали тощо.
Осісти у Західній Європі чи інших країнах може від 500 тисяч до 5 млн. Це залежить від перебігу активної фази війни. Чим швидше вона закінчиться, тим менше українців покинуть державу остаточно.
Елла Лібанова зазначила, що протягом багатьох років в Україні спостерігається старіння нації. Також вона прогнозує, що цей процес триватиме, адже багато жінок та дітей не повернуться в країну.
Жінки з дітьми адаптуються за кордоном, а потім заберуть своїх чоловіків. Це станеться за умови найгірших сценаріїв продовження війни.
Родини возз’єднаються, але не в Україні. От чого я боюся, — сказала вона.
Родини возз’єднаються, але не в Україні. От чого я боюся, — сказала вона.
Щоб не допустити такого відтоку громадян, держава має підтримувати зв’язок з цими людьми: робота, навчання тощо. Держава має давати можливість працювати дистанційно. Відповідно, українці знатимуть, що вони мають робоче місце в Україні.
Елла Лібанова вважає, що потрібно запустити систему онлайн-навчання для українських мам, що дасть їм змогу освоювати нові професії вдома.
Натомість, каже Елла Лібанова, внутрішня міграція в межах України дуже добре позначиться на трансформації української нації.
Буде перемішування, ми перестанемо думати, що мешканці умовного Запоріжжя чимось принципово відрізняються від Франківщини.
Буде перемішування, ми перестанемо думати, що мешканці умовного Запоріжжя чимось принципово відрізняються від Франківщини.
Владі потрібно вже зараз визначатися з тим, як відновлювати економіку України в умовах міграції. Очікувати бейбі-буму, як після Другої світової, не варто.
Діти будуть народжуватись лише в тому випадку, коли буде стрімке підвищення рівня життя і покращення його якості, коли будуть житлові умови для батьків. Але одразу після війни цього не буде.
Діти будуть народжуватись лише в тому випадку, коли буде стрімке підвищення рівня життя і покращення його якості, коли будуть житлові умови для батьків. Але одразу після війни цього не буде.
Раніше ми розповідали, чи планують повертатися українці з Польщі.
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