Ми можемо втратити 5 млн українців! Елла Лібанова про еміграцію та кризу робочих рук в Україні

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова під час телемарафону Єдині новини розповіла про українських емігрантів та масовий виїзд за кордон людей, чиї будинки опинилися у гарячих точках.

Чимало українців залишаються за кордоном. Що має робити держава, щоб після війни вони повернулися в Україну?

Скільки людей ніколи не повернеться в Україну

За даними прикордонників, від початку війни виїхали понад 4 млн людей. Серед них і ті, хто їздили у справах, відпочивали тощо.

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Осісти у Західній Європі чи інших країнах може від 500 тисяч до 5 млн. Це залежить від перебігу активної фази війни. Чим швидше вона закінчиться, тим менше українців покинуть державу остаточно.

Демографічна ситуація в Україні

Елла Лібанова зазначила, що протягом багатьох років в Україні спостерігається старіння нації. Також вона прогнозує, що цей процес триватиме, адже багато жінок та дітей не повернуться в країну.

Жінки з дітьми адаптуються за кордоном, а потім заберуть своїх чоловіків. Це станеться за умови найгірших сценаріїв продовження війни.

Родини возз’єднаються, але не в Україні. От чого я боюся, — сказала вона.

Що має робити держава

Щоб не допустити такого відтоку громадян, держава має підтримувати зв’язок з цими людьми: робота, навчання тощо. Держава має давати можливість працювати дистанційно. Відповідно, українці знатимуть, що вони мають робоче місце в Україні.

Елла Лібанова вважає, що потрібно запустити систему онлайн-навчання для українських мам, що дасть їм змогу освоювати нові професії вдома.

Внутрішнє переселення українців

Натомість, каже Елла Лібанова, внутрішня міграція в межах України дуже добре позначиться на трансформації української нації.

Буде перемішування, ми перестанемо думати, що мешканці умовного Запоріжжя чимось принципово відрізняються від Франківщини.

Владі потрібно вже зараз визначатися з тим, як відновлювати економіку України в умовах міграції. Очікувати бейбі-буму, як після Другої світової, не варто.

Діти будуть народжуватись лише в тому випадку, коли буде стрімке підвищення рівня життя і покращення його якості, коли будуть житлові умови для батьків. Але одразу після війни цього не буде.

Раніше ми розповідали, чи планують повертатися українці з Польщі.

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