Світ

Українці облаштувались у Польщі за три місяці — чи планують повертатися додому?

Наталія Жуковська 11 Червня 2022, 09:00

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