Українці облаштувались у Польщі за три місяці — чи планують повертатися додому?

Нині у Польщі майже півтора мільйона українців, які змушені були втікати від війни. Чимало з них поступово повертаються додому, але більшість поки намагаються облаштуватись у Польщі.

Шукають роботу, вивчають мову та орендують житло.

Хтось у захваті та каже, що житиме в Польщі. А хтось дуже сумує й повертається додому.

Як адаптуються на чужині та чи планують повертатися до України біженці — дізнавалася Наталія Жуковська.

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А якщо ти провідав рідних і повертаєшся на чужину, читай які потяги з України до Європи курсують та скільки коштує квиток. Спойлер: уже до чотирьох країн ЄС ти можеш дістатися залізницею.