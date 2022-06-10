Потяги до Європи: куди можна доїхати залізницею з України та скільки коштують квитки

Раніше за сезоном можна було б вибрати практично будь-який напрямок для літньої подорожі. Кілька кліків — і все заплановано. Найшвидше було, звичайно, літаком.
Однак часи змінилися, як і причини для поїздки. Найчастіше українці прагнуть виїхати до Європи. Потягом зробити це також можливо. Залізниця зараз стала чи не найважливішим транспортом, що сполучає не тільки міста, а й країни.
Тож, Вікна розпитали працівників Укрзалізниці, куди можна виїхати потягом з України, за яким розкладом курсують потяги та які ціни на квитки.
Як повідомляє Укрзалізниця, наразі Україна має залізничне сполучення з чотирма країнами, зокрема Польщею, Австрією, Угорщиною та Чехією.
Прямим потягом можна дістатись до таких польських міст: Перемишль, Хелм та Варшава.
До Австрії також можна дістатися залізницею напряму. Прийматиме українців Відень.
Також є можливість доїхати напряму в угорський Будапешт.
Дістатися Праги можна буде лише з пересадкою у польському Перемишлі. Рейси курсуватимуть, починаючи з 11 червня. Про це повідомив чеський перевізник RegioJet.
Квитки до Польщі можна вільно купити як онлайн на офіційному сайті Укрзалізниці, так і на залізничному вокзалі. Важливо пам’ятати, що у зв’язку з воєнним станом, час відправлення та прибуття може змінюватись.
Сидяче місце першого класу коштує 1176,87 грн.
Сидяче місце другого класу коштує 828,05 грн.
Місце у вагоні Купе буде коштувати 1079,45 грн.
Місце у вагоні Купе буде коштувати 994,60 грн.
Місце у вагоні Люкс буде коштувати 1308,85 грн.
До Хелма також можна дістатись потягом сполученням Київ-Пасажирський – Варшава Всходня. Він відправляється ввечері о 19:13 і прибуває наступного дня зранку о 10:46.
Місце у вагоні М’який буде коштувати 1415,69 грн.
Як зазначають представники Укрзалізниці, квитки в Австрію (Відень) та Угорщину (Будапешт) можна купити виключно у міжнародних касах залізничного вокзалу столиці.
Поїздка Київ – Відень орієнтовно коштуватиме 2800 гривень.
Поїздка Київ – Будапешт орієнтовно коштуватиме 2400 гривень.
В Укрзалізниці зазначають, що дістатись до Чехії (Прага) можна буде лише з орієнтовною двогодинною пересадкою у Пшемислі. Ціну потрібно буде уточнювати вже на польському вокзалі.
Поїздка Київ – Прага орієнтовно коштуватиме €25 (близько 780 грн.)
Поїздка Львів – Прага орієнтовно коштуватиме €9 (близько 280 грн).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Укрзалізниця відновила дитячий кінотеатр в поїзді Інтерсіті+, який курсує з Києва до Вінниці та Чернігова.
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