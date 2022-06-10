Потяги до Європи: куди можна доїхати залізницею з України та скільки коштують квитки

Раніше за сезоном можна було б вибрати практично будь-який напрямок для літньої подорожі. Кілька кліків — і все заплановано. Найшвидше було, звичайно, літаком.

Однак часи змінилися, як і причини для поїздки. Найчастіше українці прагнуть виїхати до Європи. Потягом зробити це також можливо. Залізниця зараз стала чи не найважливішим транспортом, що сполучає не тільки міста, а й країни.

Тож, Вікна розпитали працівників Укрзалізниці, куди можна виїхати потягом з України, за яким розкладом курсують потяги та які ціни на квитки.

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Куди з України можна поїхати потягом

Як повідомляє Укрзалізниця, наразі Україна має залізничне сполучення з чотирма країнами, зокрема Польщею, Австрією, Угорщиною та Чехією.

Потяги до Польщі

Прямим потягом можна дістатись до таких польських міст: Перемишль, Хелм та Варшава.

Потяги до Австрії

До Австрії також можна дістатися залізницею напряму. Прийматиме українців Відень.

Потяг до Угорщини

Також є можливість доїхати напряму в угорський Будапешт.

Потяг до Чехії

Дістатися Праги можна буде лише з пересадкою у польському Перемишлі. Рейси курсуватимуть, починаючи з 11 червня. Про це повідомив чеський перевізник RegioJet.

Читати на тему У Польщі змінили правила видачі безкоштовних квитків для українців — як користуватися транспортом Хто з українців та на яких маршрутах може отримати безкоштовні залізничні квитки.

Який розклад потягів та яка приблизна вартість квитків

Квитки до Польщі можна вільно купити як онлайн на офіційному сайті Укрзалізниці, так і на залізничному вокзалі. Важливо пам’ятати, що у зв’язку з воєнним станом, час відправлення та прибуття може змінюватись.

08:30 – 19:53 – Київ-Пасажирський – Пшемисль

Сидяче місце першого класу коштує 1176,87 грн.

Сидяче місце другого класу коштує 828,05 грн.

15:54 – 07:21 – Одеса-Головна – Пшемисль

Місце у вагоні Купе буде коштувати 1079,45 грн.

17:00 – 05:00 – Київ-Пасажирський – Пшемисль

Сидяче місце першого класу коштує 1176,87 грн.

Сидяче місце другого класу коштує 828,05 грн.

22:54 – 12:30 – Київ-Пасажирський – Хелм

Місце у вагоні Купе буде коштувати 994,60 грн.

Місце у вагоні Люкс буде коштувати 1308,85 грн.

До Хелма також можна дістатись потягом сполученням Київ-Пасажирський – Варшава Всходня. Він відправляється ввечері о 19:13 і прибуває наступного дня зранку о 10:46.

18:23 – 11:33 – Київ-Пасажирський – Варшава Всходня

Місце у вагоні М’який буде коштувати 1415,69 грн.

Як зазначають представники Укрзалізниці, квитки в Австрію (Відень) та Угорщину (Будапешт) можна купити виключно у міжнародних касах залізничного вокзалу столиці.

Поїздка Київ – Відень орієнтовно коштуватиме 2800 гривень.

Поїздка Київ – Будапешт орієнтовно коштуватиме 2400 гривень.

В Укрзалізниці зазначають, що дістатись до Чехії (Прага) можна буде лише з орієнтовною двогодинною пересадкою у Пшемислі. Ціну потрібно буде уточнювати вже на польському вокзалі.

Поїздка Київ – Прага орієнтовно коштуватиме €25 (близько 780 грн.)

Поїздка Львів – Прага орієнтовно коштуватиме €9 (близько 280 грн).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Укрзалізниця відновила дитячий кінотеатр в поїзді Інтерсіті+, який курсує з Києва до Вінниці та Чернігова.

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