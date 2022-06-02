Комфорт і спокій малечі передусім! Як працює дитячий кінотеатр у потягах Укрзалізниці

Уперше з початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця відновила дитячий кінотеатр в поїзді Інтерсіті+, який курсує з Києва до Вінниці та Чернігова.

Ми запустили його буквально за два дні до початку війни, і поїзд з кінотеатром встиг зробити лише один рейс.

Після цього почалась велика евакуація, і кінотеатр довелось демонтувати — щоб дати більше місця для пасажирів, що евакуюються, — пишуть у Telegram-каналі Укрзалізниці.

І ось вчора, 1 червня, залізниця знову відновила функціонування кінотеатру. До нього матимуть доступ усі діти незалежно від класу місць.

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Поки наші захисники борються на передовій за саме існування нашої держави — ми боремось за комфорт та спокій наших найменших пасажирів, і плануємо робити це надалі, — зазначають залізничники.

Медичний потяг в Україні евакуює людей з гарячих точок. У пересувному міні-госпіталі є кілька вагонів, зокрема й вагон інтенсивної терапії.